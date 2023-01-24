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В Минстрое Татарстана заявили о новом рекорде по вводу жилья в республике

11:27, 24.01.2023
В Минстрое Татарстана заявили о новом рекорде по вводу жилья в республике
Фото: realnoevremya.ru

Ввод жилья в Татарстане по итогам 2022 составил 3 млн 93 тысячи квадратных метров. Таким образом, в республике побили предыдущий рекорд, сообщили на заседании коллегии министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана.

Отмечается, что по этому показателю республика занимает первую строчку по Приволжскому федеральному округу и шестую — среди всех регионов страны.

Сейчас в стадии строительства находятся 213 многоквартирных домов жилой площадью более 2 млн «квадратов», из которых только один дом — по улице Краснококшайской в Казани на 230 квартир — строится по старым правилам. Объект планируется сдать в этом году.

Фото: скриншот трансляции

Кроме того, в прошлом году в Татарстане было выдано почти в 2 раза больше разрешений на строительство, чем годом ранее.

В декабре вице-премьер России Марат Хуснуллин прогнозировал исторический рекорд по вводу жилья в стране. По итогам 2022 года в России общая площадь построенного жилья превысит 100 млн кв. метров, говорил он в конце декабря.

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Айрат Назипов
Недвижимость Татарстан

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