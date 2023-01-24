В России предложили установить статус «дети спецоперации»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

ЛДПР выступила с инициативой закрепить в российском законодательстве статус «дети спецоперации». Законопроект на данный момент дорабатывается, в скором времени его внесут в Государственную думу.

Как объяснил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, закрепление в законодательстве статуса «дети СВО» поможет властям России принимать документы о введении для них льгот и различных выплат «по аналогии с детьми войны».

— Статус, который признает эту категорию населения, это то малое, что мы можем сделать для детей нашего русского мира, — цитирует его «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Специальная военная операция продолжается 11 месяцев. О ее начале Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Спустя почти семь месяцев — 21 сентября — после этого в России началась частичная мобилизация, о завершении которой министр обороны страны Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября.



Детям призванных в ходе частичной мобилизации в России и ее регионах уже предоставили ряд льгот. Так, например, в Казани и районах Татарстана их обеспечили бесплатным горячим питанием.

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Татьяна Демина