Глава «Роскосмоса»: в 2027 году планируется начать развертывание российской орбитальной станции

Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что к 2030 году Россия серьезно нарастит орбитальную группировку. Об этом пишет RT.

Он отметил, что пока объемы производства спутников в России «недостаточные». По этой причине в ближайшие семь лет планируется увеличить их количество с 200 до 1000 единиц.

Кроме того, глава корпорации отметил, что в 2027 году планируется начать развертывание российской орбитальной станции.

Фото: pixabay.com

Еще в конце прошлого года Борисов рассказал, что «Роскосмос» построит два новых спутниковых завода, чтобы заняться серийным выпуском космических аппаратов. Средства для строительства корпорация планирует привлекать в том числе и через облигации.

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Айрат Назипов