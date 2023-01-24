«Ничего не делаем, сидим, ждем»: едва пережившая птичий грипп агрофирма из Татарстана может стать банкротом

Агрофирма, оправившаяся после потери почти всего поголовья, не может рассчитаться с кредиторами

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Как стало известно «Реальному времени», агрофирма «Залесный», занимающаяся разведением сельскохозяйственной птицы, оказалась на грани краха. Предприятие, расположенное в селе Большие Ключи Зеленодольского района Татарстана, в 2020 году оказалось практически уничтожено из-за вспышки птичьего гриппа. Ущерб, который был нанесен компании, достигал 225 миллионов рублей, в то время как общие потери всех пострадавших птицеводов региона составили 230 миллионов. На восстановление фермы республиканская казна выделяла лишь 100 миллионов рублей, а остальные потери должны были компенсировать ВТБ и другие кредиторы. Детали — в материале «Реального времени».

В ковидные времена у птиц была своя эпидемия

Ситуация с птичьим гриппом в России обострялась в июле 2020 года. Всего в стране было зарегистрировано 80 вспышек в 12 регионах. Что касается Татарстана, то в нем было зафиксировано 5 случаев заражения — в Буинском, Муслюмовском, Дрожжановском и Зеленодольском районах. Самый крупный очаг оказался в агрофирме «Залесный», на которой перерабатывают мясо индейки. Предприятие дольше других оставалось на карантине (если в четырех муниципалитетах ограничения были сняты в самом начале декабре, то на территории зеленодольской фермы они продолжались практически до Нового года).

Как рассказывал начальник Главного управления ветеринарии Кабинета министров республики Алмаз Хисамутдинов, расследование показало, что заражение в Буинском районе произошло после того, как фермер закупил уток у предпринимателя из Чувашии без ветеринарно-сопроводительных документов. В других случаях птица находилась на выгульном содержании и имела доступ к естественным водоемам, где обитали ее дикие водоплавающие сородичи, от которых она и подцепила инфекцию.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По словам Хисамутдинова, агрофирму «Залесный» сотрудники Управления Россельхознадзора проверяли еще до заражения, и уже тогда они выявили нарушения ветеринарно-санитарных норм. Кроме того, на территории предприятия располагался открытый водоем, в котором обитали дикие водоплавающие птицы. Как потом выяснилось, они тоже были заражены вирусом гриппа, и их тоже пришлось уничтожить.

Убыток в 471 миллион рублей и 175 тысяч уничтоженных индюшек

Президент Татарстана Рустам Минниханов своим указом ввел карантин по птичьему гриппу на территории агрофирмы «Залесный». Кроме того, в зону наибольшей опасности с радиусом в 5 километров вошли 9 населенных пунктов: села Большие Ключи, Большие Яки, Большие Кургузи, деревни Ивановское, Соловьевка, Каратмень, Малые Кургузи, Красный Кармыш, а также поселок Светлое Озеро. На ферме был организован убой больных птиц, а продажа продукции с содержанием птичьего мяса приостановлена.

Стоит отметить, что данная сельскохозяйственная площадка была зарегистрирована в 2007-м. Директором и совладельцем предприятия (50%) является Ильнур Мадьяров, а еще 50% принадлежат его отцу Нафику Мадьярову. Согласно последним данным, опубликованным за 2021 год, численность сотрудников агрофирмы составляла 123 человека (в 2020 году их было — 143). Также при ферме имеется торговый дом «Индюжина», который и занимается реализацией ее продукции. Ильнур Мадьяров владеет 100% этой компании, а это 4 магазина в Казани.

До вспышки гриппа в 2019 году чистая прибыль ООО «Залесный» составляла 56 миллионов рублей. В 2020 году, когда агрофирма чуть не была уничтожена, размер убытка достигал 471 миллиона. После этого, согласно данным на 2021 год, прибыль достигала лишь 25 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Помимо финансовых потерь в переломный год работникам фермы совместно со специалистами управления ветеринарии пришлось уничтожить 175 тысяч индюшек, 85,9 тонны птицеводческой продукции, а также 35 тысяч инкубационных яиц.

Как 225 миллионов рублей ущерба превратились в 100 миллионов

В том же декабре 2020 года начальник ГУ ветеринарии Татарстана Алмаз Хисамутдинов заявил, что за уничтоженную птицу фермерам полагается компенсация, которая будет выделена из бюджета республики. Минсельхоз подсчитал сумму ущерба по рыночной стоимости, так как поголовья не были застрахованы.

Таким образом, общий объем средств, которые должны были быть направлены на возмещение ущерба для всех предприятий в регионе, составил 230 миллионов рублей, из которых более 225 миллионов полагались для одной агрофирмы «Залесный».

Выплаты затянулись на несколько месяцев из-за того, что власти не понимали, как юридически их можно оформить. Поэтому весной 2021 года ООО «Залесный» обратилось в Арбитражный суд Татарстана с иском о взыскании из республиканского бюджета 225,66 миллиона рублей. Однако в процессе переговоров стороны пришли к соглашению о снижении данной суммы до 100 миллионов рублей.

Как пояснил сам Ильнур Мадьяров, такое решение было связано с тем, что он сам признал часть вины. Также он отметил, что в компенсации остальных потерь ферме должен помочь ВТБ.

«Все серьезно. Банкротимся»

Агрофирма «Залесный» сообщила о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве. Согласно публикации компании, ее кредитором является Банк ВТБ (ПАО). Как выяснило «Реальное время», письмо нотариусу Казанского нотариального округа с просьбой разместить соответствующее заявление написал лично гендиректор предприятия Ильнур Мадьяров.

Вместе с этим 20 января АО «Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций» (РАЦИН), являющееся еще одним кредитором агрофирмы, также сообщило о намерении обратиться в суд с заявлением о ее банкротстве. Как оказалось, это далеко не единственный кредитор, который считает «Залесный» банкротом — в отношении юридического лица уже возбуждено производство по делу о несостоятельности. В качестве заявителя выступила ООО «КаМП», которое подало иск еще 10 ноября. Стоит отметить, что заседание по проверке обоснованности заявления прошло 17 января, а следующее назначено на 9 марта.

Кроме того, 18 января Арбитражный суд Татарстана провел судебное заседание, где выступающая истцом индивидуальный предприниматель (ИП) Ульяна Иванова требовала взыскать с агрофирмы «Залесный» чуть более 19,2 миллиона рублей долга и 5,6 миллиона рублей процентов. Однако ответчик, хоть и был извещен, не явился в суд. Так, рассмотрение дела было отложено на 9 февраля.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Реальное время» обратилось в ООО «Залесный» с просьбой прокомментировать дела о банкротстве. Трубку взяла Гульсирень Садикова, являющаяся контактным лицом предприятия:

— Все серьезно. Банкротимся. Помочь, что ли, хотите? — сказала она.

На вопрос, чем сейчас занимается компания, она ответила: «Ничем. Ничего не делаем, сидим, ждем». После этого она посоветовала обратиться к директору фирмы, но он так и не ответил ни на один из звонков.

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