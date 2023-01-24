От ледника в Антарктиде откололся айсберг площадью 1 550 кв. километров — это много или мало?

От шельфового ледника Брант в Антарктиде откололся айсберг площадью 1 550 квадратных километров. Об этом сообщила Британская антарктическая служба (BAS).

Специалисты объяснили, что образование айсбергов — естественный процесс, который не связан с глобальным потеплением. В прошлом году от ледника Брант откололся кусок льда площадью 1 270 квадратных километров.

Айсберг откололся рядом с британской исследовательской станцией «Галлей VI». По оценкам экспертов его толщина достигает 150 метров. Согласно последним данным, он находится в море Уэдделла Южного океана.

1 550 квадратных километров — это:

меньше процента (0,01%) от площади Антарктиды — она составляет 13,66 млн кв. км,

— она составляет 13,66 млн кв. км, в 7 раз меньше самого большого известного айсберга — это В15 площадью более 11 тысяч кв. км, который откололся от шельфового ледника Росса в 2000 году и полностью растаял примерно в 2010-м,

— это В15 площадью более 11 тысяч кв. км, который откололся от шельфового ледника Росса в 2000 году и полностью растаял примерно в 2010-м, на 950 кв. км меньше самого большого из наблюдаемых айсбергов — это осколок айсберга B15A, отколовшийся весной 2005 года, длиной свыше 115 км и площадью более 2,5 тысячи кв. км,

— это осколок айсберга B15A, отколовшийся весной 2005 года, длиной свыше 115 км и площадью более 2,5 тысячи кв. км, на 86 кв. км меньше айсберга D28, отколовшегося в 2019 году от шельфового ледника Эмери — его площадь составляла 1 636 кв. км,

— его площадь составляла 1 636 кв. км, почти четыре айсберга B7B — он откололся от от шельфового ледника Росса в начале 2010-го, его площадь была 400 кв. км,

— он откололся от от шельфового ледника Росса в начале 2010-го, его площадь была 400 кв. км, почти Лондон (на 22 кв. км меньше) — площадь столицы Великобритании составляет 1 572 квадратных километра,

— площадь столицы Великобритании составляет 1 572 квадратных километра, на 960 квадратных километров меньше Москвы — площадь российской столицы составляет 2 511 кв. км,

— площадь российской столицы составляет 2 511 кв. км, три Казани — согласно открытым данным, площадь столицы Татарстана составляет 515,8 кв. км,

— согласно открытым данным, площадь столицы Татарстана составляет 515,8 кв. км, почти 9 столиц США — площадь Вашингтона составляет 177 квадратных километров,

— площадь Вашингтона составляет 177 квадратных километров, 22,1 тысячи Букингемских дворцов — площадь официальной лондонской резиденции британских монархов составляет 0,07 кв. км.

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Татьяна Демина