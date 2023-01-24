Урок выживания в гимназии №19 Казани: учитель отнял у ребенка страйкбольную гранату — она «взорвалась»

Как стало известно «Реальному времени», полиция начала проверку после ЧП в гимназии №19 Казани. Вчера там в кабинете ОБЖ взорвали гранату. Распространившийся среди родителей слух — якобы опасное «пособие» на урок принес учитель — силовики и представители управления образования опровергают. А еще уточняют — граната не боевая, а игровая, и пострадавших не было.



Такие боеприпасы используют для игры в страйкбол — она шумит, дымит, но никаких повреждений не наносит. В данном случае — взрыв сопровождался выбросом краски. И школьные классы для таких игр не предназначены.

В управлении образования «Реальному времени» изложили свою версию событий: «Страйкбольную гранату купил отец одного из учащихся, ребенок принес ее в школу. Учитель заметил эту гранату на уроке, забрал ее и положил в письменный стол. В какой момент и почему она «взорвалась», сейчас выясняется. Еще раз подчеркнем, что никто не пострадал. Таким предметам не место на уроках, с учащимся и с его отцом были проведены беседы.

По предварительным данным силовиков, гранату в класс действительно принес один ученик, а взорвалась она, когда ее трогал другой. Где в этот момент находился педагог — предстоит выяснить дознавателям.

В приемной директора гимназии факт ЧП не опровергают, однако комментировать ситуацию по телефону отказываются, обещая ответить на письменный запрос... дней через 10.

Фото: realnoevremya.ru

Между тем в данной гимназии учатся 1739 детей. Она одна из самых больших в Казани. И не первый раз попадает в скандальную историю. Начиная с 2012-го это учебное заведение силовики не раз критиковали за поборы, один принудительный взнос в Фонд гимназии в 2014-м закончился приговором для замдиректора. А в 2020-м СК возбудил новое уголовное дело, подозревая руководство учебного заведения в растрате 529 тысяч рублей из внебюджетных средств. Деньги пошли на поездку в Дубай, где проводился международный образовательный форум, однако, как установили силовики, казанская делегация покинула четырехзвездочный отель лишь через три дня после того, как форум закончился.

Возбуждению этого дела предшествовало выступление прокурора Татарстана Илдуса Нафикова на антикоррупционном совещании в казанском Кремле.

— Гимназия №19 Казани с 2018 года по первое полугодие 2019 года набрала более 50 млн рублей. На что шли деньги? Начислялась дополнительная зарплата директору, заместителям, другим представителям администрации. В среднем — более 100 тысяч рублей в месяц каждому. Была установлена также норма надбавки до 6% на сумму поступивших денежных средств, — подчеркивал глава надзорного ведомства.



До суда дело об «арабских каникулах» педагогов не дошло.

Ирина Плотникова