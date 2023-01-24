В 2023 году в Казани планируют построить 1,25 млн кв. метров жилья

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году в столице Татарстана планируют возвести 1,25 млн кв. метров жилья. Как заявил руководитель исполкома города Рустем Гафаров на итоговой коллегии Минстроя Татарстана, спрос на жилье сохраняется.

Он рассказал, что в Казани объем работ в сфере строительства, выполненных в 2022 году, оценивается в 70 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом он вырос на 40%.

Большая часть строительных работ — 67% — пришлась на многоквартирные дома, в том числе 12% — по программе социальной потеки. На индивидуальное жилье пришлась треть построенного.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За последние пять лет в Казани построили 4,8 млн квадратных метров жилья. На одного горожанина приходится 28,7 «квадрата» жилья. Показатель вырос на 3 квадратных метра.

В целом в Татарстане по итогам 2022 года ввод жилья составил 3 млн 93 тысячи квадратных метров. Республике удалось побить предыдущий рекорд.



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Татьяна Демина