Карен Хачанов вышел в полуфинал Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал Australian Open. Его соперник американец Себастьян Корда снялся с третьего сета матча 1/4 финала из-за травмы. Россиянин вел со счетом 7:6 (7:5), 6:3, 3:0.

Во втором сете американец взял медицинский тайм-аут из-за проблем с запястьем. В полуфинале Карен Хачанов встретится с победителем игры между греком Стефаносом Циципасом и чехом Иржи Легечкой.

Напомним, Карен Хачанов второй раз в своей карьере дошел до 1/2 финала австралийском чемпионате. Первый был в прошлом году на US Open.

Завтра еще один российский теннисист Андрей Рублев сыграет в четвертьфинале сыграет с Новаком Джоковичем (Сербия).

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Илина Хакимова