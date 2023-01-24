Как примерный зэк Рашид Аитов заслужил и УДО, и перевод на поселение
Нижнекамский суд в один день вынес два решения в пользу главы стройфирмы «Свей», прокуроры против
Уже через неделю осужденный за обман дольщиков Рашид Аитов может выйти на свободу. По данным «Реального времени», 31 января Верховный суд Татарстана рассмотрит апелляционное представление прокуроров о его условно-досрочном освобождении. Нюанс в том, что в один день с этим решением суд Нижнекамска постановил еще одно — перевести бывшего казанского депутата и основателя стройфирмы «Свей» из колонии общего режима в колонию-поселение. Прокуроры не согласны и с этим. А до конца срока по приговору 70-летнего зэка остались считаные месяцы.
За ВИП-осужденного заступился представитель Генпрокуратуры
17 февраля Рашиду Аитову исполнится 71 год. Где он отпразднует эту дату — в нижнекамской колонии №4, в колонии-поселении или дома — в ближайшее время решит Верховный суд Татарстана.
Ровно через неделю апелляционная инстанция рассмотрит протест прокуроров на решение об УДО для казанского ВИП-застройщика. Если решение устоит, то другой протест потеряет актуальность — 7 февраля в Верховном суде намечено рассмотрение вопроса о законности перевода заключенного Аитова... в колонию-поселение.
Парадоксальности ситуации добавляет тот факт, что ходатайства о замене остатка срока более мягким наказанием и об УДО были удовлетворены Нижнекамским горсудом в один день — 15 декабря 2022 года. Причем рассматривал их один и тот же судья, сначала санкционировав перевод в колонию-поселение, а затем — вольную.
Как пояснил «Реальному времени» адвокат осужденного Мидхат Курманов, технически два этих ходатайства подавались в разные сроки. Первое, о переводе на поселение, в январе прошлого года горсуд отклонил, и апелляционная инстанция поддержала это решение. Однако в августе Шестой кассационный суд общей юрисдикции посчитал отказ незаконным и постановил вернуть материал на пересмотр. Возврат растянулся на месяцы. В итоге пересмотр состоялся через 11 месяцев после вынесения первого решения.
В Шестом КСОЮ позицию экс-главы стройфирмы «Свей» и его адвоката об отмене отказных решений поддержал даже представитель Генпрокуратуры РФ. И самарские судьи с этим согласились. Позиция горсуда по ходатайству о переводе в колонию-поселение строилась на мнении нижнекамского прокурора, что 2 августа 2019-го осужденный нарушил режим — в его камере нашли мобильный телефон, а потому несмотря на четыре поощрения, послаблений не заслужил. Однако Шестой КСОЮ установил: приговор Аитова вступил в силу лишь 26 августа 2020 года, а при решении вопроса об изменении вида исправительного учреждения учитывается поведение осужденного в период отбывания наказания.
Таким образом, вышестоящий суд отобрал у стороны обвинения главный козырь против любых ходатайств в пользу осужденного Аитова. К слову, прошение защиты об УДО также рассматривалось Нижнекамским судом повторно. В июне 2022-го горсуд отказал Аитову, в августе Верховный суд РТ отменил это решение.
Восемь поощрений для зэка-библиотекаря
Позицию осужденного в горсуде поддержала администрация нижнекамской колонии №4. За решеткой ВИП-строитель с учетом пенсионного возраста и инвалидности трудится лишь на общественных началах — библиотекарем. Зарплату за это не получает. Зато на его счету уже восемь поощрений.
Напомним, бывший депутат Казгордумы Рашид Аитов оказался за решеткой больше 7 лет назад — 13 ноября 2015 года. В мае 2017-го его дело направили в суд.
Версия следователей и прокуроров звучала так: 143 потерпевших дольщика вложились в покупку 124 квартир в домах №3 и 6 в казанском ЖК «Золотая середина» на улицах Четаева и Чистопольской в 2012—2015 годах. При этом 40 семей купили жилье на «лишних» этажах дома №6, веря, что у застройщика есть разрешение построить все 18 этажей. Эти действия учредителя и гендиректора ООО «Фирма «Свей», а впоследствии гендиректора компании-преемника ООО «Маг-Строй» Аитова Следком квалифицировал как выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238), и мошенничество (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Также Аитову инкриминировали коммерческий подкуп с незаконным пользованием услугами имущественного характера (ч. 4 ст. 204 УК РФ). По версии следствия, он заключил договор на охрану строящегося дома №25 по улице Ульянова-Ленина с директором ООО «ЧОП «Русь», а через несколько месяцев вместо оплаты услуг охраны вынудил директора ЧОП продолжать работу по охране без денег — в обмен на квартиру в недострое №3 на Четаева, пригрозив, что иначе акты уже выполненных работ так и останутся без оплаты. В результате чоповцы остались охранять стройку, и их неоплаченные услуги Следком оценил в 4,5 млн рублей. Общий ущерб по делу оценивался почти в 350 млн рублей.
Следствие вскрыло факты оформления имущества на аффилированных с Аитовым лиц. Чтобы уйти от ответственности по прямым договорам с дольщиками, в «Свее» и «Маг-Строе» оформляли недвижимость на своих — главбуха, секретаршу, водителя (на последнем числились 11 квартир в строящихся домах) — и реализовывали через них уже по договорам об уступке права требования.
У гражданской супруги застройщика Елены Чукиной в ходе следствия нашли пять квартир в Казани, включая пятикомнатную, долю в жилом доме, кафе в Камско-Устьинском районе, семь земельных участков в Верхнеуслонском и Камско-Устьинском районах РТ. Под арест попал и автопарк первой леди «Свея» из 13 единиц транспорта, в том числе четыре машины «Рено Дастер», «Лексус», «Мерседес Бенц», две «Тойоты».
Часть дольщиков еще ждут новоселья
В декабре 2018-го по приговору Московского райсуда Казани Аитова посадили на 11 лет за обман 126 дольщиков с ущербом в 300 млн рублей. Через год Верховный суд РТ утвердил этот приговор, сократив срок посадки до 10 лет, однако в 2020-м Шестой кассационный суд нашел ошибки в апелляционном определении и отменил его. В результате осужденного застройщика вернули из колонии в СИЗО, а после пересмотра жалоб на приговор Верховный суд РТ после серьезной переквалификации смягчил ему наказание до 9 лет и 9 месяцев колонии общего режима. При этом экс-главу «Свея» освободили от назначенных штрафов на 88,5 млн рублей — за истечением срока давности. Также был снят арест с имущества, оцененного в миллиард.
— Я пол-Казани построил, там везде люди живут. Никого я не хотел обманывать и не обманывал, — заявлял Рашид Аитов на последнем рассмотрении своего дела в Верховном суде Татарстана. — Я до последнего строил и достроил бы эти дома... Если бы дали достроить... Просто остановили стройку. Все у меня.
Наказание ВИП-застройщик сначала отбывал в Пестречинской колонии, а после ее реорганизации «переехал» в колонию №4 Нижнекамска. Несколько раз безуспешно подавал ходатайства об освобождении из-под стражи по болезни. Надеялся выйти аж на 4 года раньше срока.
К слову, независимо от того, какое решение об УДО и колонии-поселении для Аитова примет Верховный суд Татарстана, освободить его должны уже в этом году. Срок по приговору истекает 20 июня. А между тем после разбора «лишних» этажей ЖК «Золотая середина» часть дольщиков до сих пор ждут обещанного властями новоселья в компенсационных домах.
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