Как примерный зэк Рашид Аитов заслужил и УДО, и перевод на поселение

Нижнекамский суд в один день вынес два решения в пользу главы стройфирмы «Свей», прокуроры против

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова (архив)

Уже через неделю осужденный за обман дольщиков Рашид Аитов может выйти на свободу. По данным «Реального времени», 31 января Верховный суд Татарстана рассмотрит апелляционное представление прокуроров о его условно-досрочном освобождении. Нюанс в том, что в один день с этим решением суд Нижнекамска постановил еще одно — перевести бывшего казанского депутата и основателя стройфирмы «Свей» из колонии общего режима в колонию-поселение. Прокуроры не согласны и с этим. А до конца срока по приговору 70-летнего зэка остались считаные месяцы.

За ВИП-осужденного заступился представитель Генпрокуратуры



17 февраля Рашиду Аитову исполнится 71 год. Где он отпразднует эту дату — в нижнекамской колонии №4, в колонии-поселении или дома — в ближайшее время решит Верховный суд Татарстана.

Ровно через неделю апелляционная инстанция рассмотрит протест прокуроров на решение об УДО для казанского ВИП-застройщика. Если решение устоит, то другой протест потеряет актуальность — 7 февраля в Верховном суде намечено рассмотрение вопроса о законности перевода заключенного Аитова... в колонию-поселение.

Парадоксальности ситуации добавляет тот факт, что ходатайства о замене остатка срока более мягким наказанием и об УДО были удовлетворены Нижнекамским горсудом в один день — 15 декабря 2022 года. Причем рассматривал их один и тот же судья, сначала санкционировав перевод в колонию-поселение, а затем — вольную.

Как пояснил «Реальному времени» адвокат осужденного Мидхат Курманов, технически два этих ходатайства подавались в разные сроки. Первое, о переводе на поселение, в январе прошлого года горсуд отклонил, и апелляционная инстанция поддержала это решение. Однако в августе Шестой кассационный суд общей юрисдикции посчитал отказ незаконным и постановил вернуть материал на пересмотр. Возврат растянулся на месяцы. В итоге пересмотр состоялся через 11 месяцев после вынесения первого решения.

В Шестом КСОЮ позицию экс-главы стройфирмы «Свей» и его адвоката об отмене отказных решений поддержал даже представитель Генпрокуратуры РФ. И самарские судьи с этим согласились. Позиция горсуда по ходатайству о переводе в колонию-поселение строилась на мнении нижнекамского прокурора, что 2 августа 2019-го осужденный нарушил режим — в его камере нашли мобильный телефон, а потому несмотря на четыре поощрения, послаблений не заслужил. Однако Шестой КСОЮ установил: приговор Аитова вступил в силу лишь 26 августа 2020 года, а при решении вопроса об изменении вида исправительного учреждения учитывается поведение осужденного в период отбывания наказания.

17 февраля Рашиду Аитову исполнится 71 год. Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Таким образом, вышестоящий суд отобрал у стороны обвинения главный козырь против любых ходатайств в пользу осужденного Аитова. К слову, прошение защиты об УДО также рассматривалось Нижнекамским судом повторно. В июне 2022-го горсуд отказал Аитову, в августе Верховный суд РТ отменил это решение.

Восемь поощрений для зэка-библиотекаря

Позицию осужденного в горсуде поддержала администрация нижнекамской колонии №4. За решеткой ВИП-строитель с учетом пенсионного возраста и инвалидности трудится лишь на общественных началах — библиотекарем. Зарплату за это не получает. Зато на его счету уже восемь поощрений.

Напомним, бывший депутат Казгордумы Рашид Аитов оказался за решеткой больше 7 лет назад — 13 ноября 2015 года. В мае 2017-го его дело направили в суд.

Версия следователей и прокуроров звучала так: 143 потерпевших дольщика вложились в покупку 124 квартир в домах №3 и 6 в казанском ЖК «Золотая середина» на улицах Четаева и Чистопольской в 2012—2015 годах. При этом 40 семей купили жилье на «лишних» этажах дома №6, веря, что у застройщика есть разрешение построить все 18 этажей. Эти действия учредителя и гендиректора ООО «Фирма «Свей», а впоследствии гендиректора компании-преемника ООО «Маг-Строй» Аитова Следком квалифицировал как выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238), и мошенничество (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Также Аитову инкриминировали коммерческий подкуп с незаконным пользованием услугами имущественного характера (ч. 4 ст. 204 УК РФ). По версии следствия, он заключил договор на охрану строящегося дома №25 по улице Ульянова-Ленина с директором ООО «ЧОП «Русь», а через несколько месяцев вместо оплаты услуг охраны вынудил директора ЧОП продолжать работу по охране без денег — в обмен на квартиру в недострое №3 на Четаева, пригрозив, что иначе акты уже выполненных работ так и останутся без оплаты. В результате чоповцы остались охранять стройку, и их неоплаченные услуги Следком оценил в 4,5 млн рублей. Общий ущерб по делу оценивался почти в 350 млн рублей.

Напомним, бывшего депутата Казгордумы Рашида Аитова задержали в ноябре 2015 года. Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Следствие вскрыло факты оформления имущества на аффилированных с Аитовым лиц. Чтобы уйти от ответственности по прямым договорам с дольщиками, в «Свее» и «Маг-Строе» оформляли недвижимость на своих — главбуха, секретаршу, водителя (на последнем числились 11 квартир в строящихся домах) — и реализовывали через них уже по договорам об уступке права требования.

У гражданской супруги застройщика Елены Чукиной в ходе следствия нашли пять квартир в Казани, включая пятикомнатную, долю в жилом доме, кафе в Камско-Устьинском районе, семь земельных участков в Верхнеуслонском и Камско-Устьинском районах РТ. Под арест попал и автопарк первой леди «Свея» из 13 единиц транспорта, в том числе четыре машины «Рено Дастер», «Лексус», «Мерседес Бенц», две «Тойоты».

Часть дольщиков еще ждут новоселья

В декабре 2018-го по приговору Московского райсуда Казани Аитова посадили на 11 лет за обман 126 дольщиков с ущербом в 300 млн рублей. Через год Верховный суд РТ утвердил этот приговор, сократив срок посадки до 10 лет, однако в 2020-м Шестой кассационный суд нашел ошибки в апелляционном определении и отменил его. В результате осужденного застройщика вернули из колонии в СИЗО, а после пересмотра жалоб на приговор Верховный суд РТ после серьезной переквалификации смягчил ему наказание до 9 лет и 9 месяцев колонии общего режима. При этом экс-главу «Свея» освободили от назначенных штрафов на 88,5 млн рублей — за истечением срока давности. Также был снят арест с имущества, оцененного в миллиард.

— Я пол-Казани построил, там везде люди живут. Никого я не хотел обманывать и не обманывал, — заявлял Рашид Аитов на последнем рассмотрении своего дела в Верховном суде Татарстана. — Я до последнего строил и достроил бы эти дома... Если бы дали достроить... Просто остановили стройку. Все у меня.

Наказание ВИП-застройщик сначала отбывал в Пестречинской колонии, а после ее реорганизации «переехал» в колонию №4 Нижнекамска. Несколько раз безуспешно подавал ходатайства об освобождении из-под стражи по болезни. Надеялся выйти аж на 4 года раньше срока.

К слову, независимо от того, какое решение об УДО и колонии-поселении для Аитова примет Верховный суд Татарстана, освободить его должны уже в этом году. Срок по приговору истекает 20 июня. А между тем после разбора «лишних» этажей ЖК «Золотая середина» часть дольщиков до сих пор ждут обещанного властями новоселья в компенсационных домах.