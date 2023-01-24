В Казани начнут проектировать новый светомузыкальный фонтан для озера Нижний Кабан
В Казани приступят к проектированию нового современного светомузыкального фонтана на озере Нижний Кабан. Об этом сообщил председатель Комитета внешнего благоустройства города Игорь Саляхутдинов.
По его словам, предложение по монтажу уже разработано, а деньги на проектирование выделены. На данный момент готовятся документы для конкурсных процедур.
В этом году также отремонтируют и запустят фонтаны в сквере Славы и парке им.Петрова. Всего на балансе Комитета внешнего благоустройства находятся 27 фонтанов, 24 из них работали минувшим летом.
В начале сентября на озере Нижний Кабан в Казани из-за аварийного состояния демонтировали светомузыкальный фонтан, который функционировал в летнее время на протяжении 15 лет. За это время из строя вышли 19 из 26 насосов, при этом 2 из них отвечали за работу центральной струи.
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