В Казани начнут проектировать новый светомузыкальный фонтан для озера Нижний Кабан

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

В Казани приступят к проектированию нового современного светомузыкального фонтана на озере Нижний Кабан. Об этом сообщил председатель Комитета внешнего благоустройства города Игорь Саляхутдинов.

По его словам, предложение по монтажу уже разработано, а деньги на проектирование выделены. На данный момент готовятся документы для конкурсных процедур.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

В этом году также отремонтируют и запустят фонтаны в сквере Славы и парке им.Петрова. Всего на балансе Комитета внешнего благоустройства находятся 27 фонтанов, 24 из них работали минувшим летом.

В начале сентября на озере Нижний Кабан в Казани из-за аварийного состояния демонтировали светомузыкальный фонтан, который функционировал в летнее время на протяжении 15 лет. За это время из строя вышли 19 из 26 насосов, при этом 2 из них отвечали за работу центральной струи.

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Айрат Назипов