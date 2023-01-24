Время проезда автомобилей через границу России предложили резервировать

В Госдуме предложили изменить порядок пересечения границы России для автотранспортных средств. Соответствующие поправки подготовил глава комитета ГД по транспорту Евгений Москвичев.

В документе указывается, что изменения должны вступить в силу с 1 марта 2023 года.



— Проезд транспортных средств, принадлежащих российским перевозчикам, иностранным перевозчикам, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства и другим пользователям автомобильными дорогами <...> в целях пересечения государственной границы Российской Федерации осуществляется в зарезервированные дату и время в соответствии с порядком, установленным правительством Российской Федерации, — приводит «РИА Новости» текст законопроекта.

Порядок будет включать в себя список документов, требуемых для резервирования, порядок контроля пересечения границы в указанное время, категории транспортных средств, которые смогут проезжать пункты контроля вне очереди.

Также правительство должно будет предусмотреть порядок размещения автотранспорта вдоль дороги для обеспечения возможности проезда по ней и оборудовать пункт контроля средствами принудительной остановки транспортного средства.

Согласно идее Москвичева, пункт контроля следует разместить на участке дороги в непосредственной близости от места въезда на территорию автомобильного пункта пропуска через границу или в зоне ожидания.

Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов в октябре заявлял, что в законодательство необходимо внести изменения, которые позволят изымать автомобили у граждан, покинувших Россию и бросивших свои автомобили на границе, по истечении определенного срока. Ранее с инициативой изымать автомобили у уезжающих и страны и передавать их семьям мобилизованных выступал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Илина Хакимова