В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст в новых регионах России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Госдуме рассматривают возможность снизить пенсионный возраст в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Такой законопроект направили на заключение в правительство РФ депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с их лидером Сергеем Мироновым.

Так, в новых регионах России предлагается установить возраст выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

«До вхождения в состав России пенсионный возраст в ДНР и ЛНР составлял 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, а в Запорожской и Херсонской областях — 60 лет. Получается, что пенсионные условия для наших новых сограждан ухудшились. Такую ситуацию нужно срочно менять. Тем более что нынешние условия жизни на этих территориях гораздо сложнее, чем в других регионах РФ», — приводит ТАСС слова Миронова.

Депутат подчеркнул, что уверен в том, что жители этих территорий должны получить право выхода на пенсию по старости по достижению упомянутого возраста, так как «это не только восстановит социальную справедливость, но и создаст дополнительную мотивацию трудиться на этих землях».

Таким образом, поправки предлагается внести в закон «О страховых пенсиях». Нормы законопроекта предлагается распространить на лиц, имеющих страховой стаж не менее 15 лет, полученный в период с 18 марта 2014 года при работе в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Страховую пенсию для неработающих пенсионеров с 1 января 2023 года проиндексировали на 4,8%, а социальную на 3,3% — в среднем прибавка составит не менее 1 тысячи рублей. В итоге минимальный размер пенсии в 2023 году поднялся до 12,3 тыс. рублей.

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Илина Хакимова