Глава исполкома Казани: «Осенью мусор будет некуда вывозить»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава исполкома Казани Рустем Гафаров обратился к главам районов Татарстана с просьбой восстановить работу полигонов на своих территориях. Обращение прозвучало на итоговой коллегии министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

— Уже этой осенью мы окажемся в непростой ситуации, когда мусор из столицы РТ будет некуда вывозить. В связи с этим большая просьба к главам соседних районов — восстановить работу полигонов ТКО на вашей территории, ускорить работу по предоставлению земельных участков для строительства полигонов и комплексов по переработке отходов, — сказал Гафаров.

Сейчас в Казани действует только один полигон, расположенный на улице Химической. По первоначальным расчетам, его мощности должно было хватить еще на пару лет, однако из-за возросших в последние годы объемов мусора фактическое заполнение опережает проектные сроки.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

— Традиционно острой остается проблема обращения с ТКО. Остаточная вместимость полигонов сокращается, это требует от нас создания инфраструктуры. Из планов на 2023 год — ввод в эксплуатацию второй карты полигона «Восточный» в Казани, — ответил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Напомним, в новогодние праздники в столице Татарстана образовался «мусорный коллапс». На проблему с вывозом отходов в мэрию города поступило сотни жалоб. Говоря о проблеме, мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что законодатель несколько лет назад передал полномочия региональному оператору, а потому у властей города нет механизмов для решения вопроса с вывозом мусора.

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Айрат Назипов