Итоги дня: блокировка YouTube, выход Набиуллиной, кошка-наркокурьер в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 18 марта:
- Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности страны в сфере валютного регулирования. Согласно документу, до 31 декабря 2022 года запрещается осуществление без разрешений Банка России операций по оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе юридического лица-нерезидента. Также запрет касается операций по взносу резидентом нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений.
- Также Путин внес в Государственную думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя ЦБ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному Комитету по финансовому рынку в соответствии с установленной процедурой внести этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта.
- Выступая на праздничном концерте в Москве в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией, президент России заявил, что каждое слово, прописанное в Конституции РФ, имеет огромное значение. Также российский лидер отметил, что против Донбасса совершался геноцид, а цель спецоперации Вооруженных сил РФ — избавить от этого. Трансляция велась по федеральным телеканалам, но внезапно прервалась. Как позже пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, причиной этого оказался технический сбой на сервере.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что события на Украине являются квинтэссенцией стратегического курса Запада на маргинализацию России и низведение ее роли во всех областях. По его словам, США хотят «привести мир снова к однополярному порядку». Он также отметил, что санкционное давление продолжится, но Россия его выдержит. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что необходимость встречи президентов России и Украины при подписании договора между двумя государствами об урегулировании ситуации будет зависеть от модальности документа. Он также добавил, что ажиотаж вокруг продовольствия в магазинах является исключительно эмоциональным и россиянам нет никакой необходимости бежать в магазины и закупать продукты питания и товары личной гигиены.
- Председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Россия обладает всеми необходимыми инструментами для создания собственных соцсетей и мессенджеров, у страны есть инструменты и опыт их развития. Он также упомянул вселенную Meta и заявил, что ее руководители «живут в собственной реальности, следуют только своим субъективным правилам» и «управляют ею вне законов и иного государственного регулирования, на основе пользовательских соглашений».
- Банк России сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 20% годовых. В ЦБ указали, что решение о повышении ключевой ставки 28 февраля поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен. Также в ЦБ заявили, что российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки. Как заявили в регуляторе, эта перестройка будет сопровождаться «временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг».
- Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала текущий рост ставок временной антикризисной мерой. Она рассказала, что российские банки в конце прошлого месяца испытали отток средств, однако теперь они постепенно возвращаются в виде вкладов жителей страны. По ее словам, в стране банки функционируют без сбоев, ситуация с ликвидностью является стабильной. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Минобороны России сообщили, что группировка войск ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил РФ освободила более 90% территории республики. Кроме того, подразделения Донецкой народной республики (ДНР) при поддержке ВС РФ сжимают кольцо окружения и ведут бои против националистов в центре Мариуполя. За сутки взяты под контроль населенные пункты Золотая Нива, Новодонецкое, Новомайорское и Пречистовка. Продвижение за сутки составило 16 километров. Также аэропорт Мариуполя полностью перешел под контроль сил ДНР.
- Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина не исключила, что требование о повторной вакцинации против коронавируса внесут в нормативно-правовые акты. Также она сообщила, что в республике на сегодняшний день не рассматривается вопрос об отмене масочного режима. Граждане по-прежнему должны носить маски в общественных местах. За неделю уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Татарстане снизился на 1,5%.
- Кабмин Татарстана утвердил план мероприятий по стимулированию в республике спроса на электротранспорт и поддержке развития зарядной инфраструктуры для него. Всего в него входят шесть мероприятий, а реализация половины из них намечена на третий квартал этого года. Некоторые мероприятия носят долгосрочный характер — их будут проводить в 2022—2024 годах.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов на пленарном заседании X Всероссийского схода предпринимателей татарских сел призвал бизнесменов быть в это сложное время со страной и ее президентом. Он поблагодарил предпринимателей за их вклад в развитие республики и заявил, что своим старанием они показывают пример для всей страны.
- Также Минниханов наградил олимпийскую чемпионку по фигурному катанию, уроженку Казани Камилу Валиеву орденом «Дуслык». По его словам, на Олимпиаде в Пекине спортсменка продемонстрировала выдающееся мастерство и высокий уровень подготовки.
- Россию из-за санкций покинуло несколько сотен западных компаний. На смену им придут китайские корпорации, которые массово с начала марта начали объявлять о заходе на российский рынок или о расширении уже существующего производства. Среди таких Weichai Power и Haier. Также появятся и новые компании, такие как: Jiangsu Recbio Technology, Xibao Group, Sokon, CCCC Dredging Group. Подробности — в материале «Реального времени».
- В Казани на территории исправительной колонии №19 поймали черную кошку с ошейником, внутри которого был обнаружен и изъят гашиш массой 4,71 грамма, а также N-метилэфедрон — 2,84 грамма. По данному факту возбуждено уголовное дело, уточнили в УФСИН по Татарстану.
- Замгендиректора по производству ООО «Газпром трансгаз Казань» Михаил Фролов рассказал, что по итогам программы бесплатной газификации из 18 000 домовладений в 900 населенных пунктах на сегодняшний день подключены только 240 домохозяйств. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Япония ввела дополнительные санкции против 15 человек и девяти организаций из России. В санкционном списке — государственные чиновники и предприятия оборонно-промышленного комплекса. В него также попало судостроительное предприятие «Зеленодольский завод имени А.М. Горького». Активы этих лиц и организаций будут заморожены.
- Глава Минэкономразвития России Максим Решетников рассказал, что страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились о поэтапном переходе к расчетам в национальных валютах. По его словам, это было очень важным вопросом для обсуждения на заседании совета ЕАЭС. Связано это с тем, что пошлины, получаемые каждой страной-участницей, расщепляются в определенных пропорциях, закрепленных договором союза, и, соответственно, попадают в бюджеты соответствующих стран. Все это раньше проходило с использованием иностранной валюты.
- Роскомнадзор обратился в компанию Google LLC с требованием прекратить распространение угроз в адрес россиян в рекламных роликах на YouTube. Сообщается, что пользователям видеохостинга транслируются рекламные ролики с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации России и Белоруссии. В РКН отметили, что действия администрации YouTube носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью российских граждан. По данным «РИА Новости», Роскомнадзор может заблокировать YouTube до конца недели.
- Генеральная прокуратура России начала проверки по фактам повышения цен на ряд продуктов питания, бытовую химию и средства личной гигиены. Сообщается, что рабочая группа по противодействию преступлениям в сфере экономики получила информацию об увеличении стоимости в розничной торговле куриных яиц, предметов бытовой химии и средств личной гигиены. Отмечены факты необоснованного повышения цен со стороны отдельных участников рынка, в том числе и интернет-платформ (таких как Ozon и др.).
- Заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что Евросоюз перевел Украине €300 млн льготных кредитов в качестве второго транша макрофинансовой помощи и впервые в истории пообещал финансировать поставки оружия в зону военного конфликта. Еврокомиссия оценивает размеры макрофинансовой помощи для Украины в €1,2 миллиарда.
- Режим закрытого неба на юге России, введенный 24 февраля, продлили до 3 часов 45 минут 26 марта. Речь идет об аэропортах в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Симферополе, в Белгороде, Брянске, Орле, Курске и Воронеже. Отмечается, что аэропорт Сочи продолжает работу в штатном режиме.
- Аркадий Дворкович принял решение покинуть пост председателя фонда «Сколково». Он решил сосредоточиться на развитии образовательных проектов, в том числе в рамках «Большого Сколково». В сообщении он поблагодарил всех коллег за слаженную работу. И добавил, что «Сколково» всегда был в авангарде инноваций в России и в дальнейшем приложит усилия для построения в РФ собственной конкурентоспособной экономики.
- Директором УФПС «Татарстан Почтасы» — филиала АО «Почта России» назначен Ильнур Махмутов. До этого «Татарстан Почтасы» возглавляла Регина Кузнецова. Ее президент Татарстана Рустам Минниханов наградил медалью «100 лет образования ТАССР».
- Верховный суд Татарстана заменил принудительные работы экс-нападающему российской сборной, 11-кратному чемпиону России по хоккею на траве Антону Корнилову и его приятелю Альберту Бектемировау реальным сроком за кражу 27,6 млн рублей у «Татсоцбанка». В декабре 2021-го Вахитовский суд Казани освободил обоих фигурантов из-под стражи, приговорив Бектемирова к 4,5 года принудительных работ, а Корнилова — к 4 годам и 3 месяцам такого же наказания. С приговором не согласилась прокуратура, считая его слишком мягким. Сегодня Верховный суд согласился с доводами гособвинения.
- Прокуратура просит назначить наказание блогеру Эдварду Билу, устроившему ДТП в центре Москвы в апреле 2021 года, в виде одного года и четырех месяцев колонии общего режима и признать его виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Помимо этого, было предложено лишить его водительских прав на три года. Ведомство считает необходимым взять блогера под стражу прямо в зале суда.
Максим КокунинОбщество Татарстан
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