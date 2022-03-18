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Лавров: санкционное давление на Россию продолжится, но она привыкла к этому

11:57, 18.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Лавров: санкционное давление на Россию продолжится, но она привыкла к этому
Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что санкционное давление на страну будет продолжаться. Однако, по его словам, она к этому привыкла.

По словам главы МИД, санкции только укрепляли Россию. Также он заявил, что теперь полностью разрушена иллюзия о том, что Россия может полагаться на своих западных партнеров. Как отметил Лавров, РФ не закрывала дверь перед Западом, но не считает его надежным партнером, сообщает ТАСС.

15 марта Лавров, на переговорах с с главой МИД Ирана Хосейном Амир-Абдоллахияном, заявил, что санкции, введенные США, направлены против простых граждан России. Он добавил, что у Москвы и Тегерана единая позиция по поводу вреда санкций, которые вводятся в одностороннем порядке.

Санкции западные страны активно вводят в отношении России после начала специальной военной операции на Украине. Под них попал и сам Лавров, а также президент страны Владимир Путин.

О начале специальной военной операции президент России сообщил 24 февраля. «Реальное время» следит за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.

Дарья Акимова
Общество

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