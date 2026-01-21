«Вызывали скорую, решается вопрос о госпитализации»: казанский суд отложил процесс по «вольной» Мусина

По словам адвоката экс-главы «Татфондбанка», решается вопрос о госпитализации

фото из архива. Фото: Динар Фатыхов

Сегодняшнее заседание Вахитовского райсуда Казани по ходатайству об освобождении осужденного банкира Роберта Мусина по болезни не состоялось. Он не явился в суд, а адвокат проинформировал об ухудшении здоровья госпитализации клиента, передает с места журналист «Реального времени».

«К нему вызывали скорую, решается вопрос о госпитализации», — сообщил защитник Алексей Клюкин. На вопрос судьи Артема Митяева о местонахождении Мусина в данный момент он ответить не смог.

Суд принял решение отложить заседание на 10 дней и попросил защиту представить подтверждающие документы о состоянии здоровья осужденного.

Напомним, под стражей бывший министр финансов Татарстана, бывший председатель правления «Татфондбанка» и бенефициар этого и еще ряда кредитных учреждений Роберт Мусин оказался 3 марта 2017-го, в день отзыва лицензии ТФБ, а на воле — 11 июня 2025-го, когда Вахитовский суд Казани под председательством судьи Юрия Арсенюка удовлетворил его ходатайство о его освобождении от отбывания реального срока в связи с наличием тяжкого заболевания, подтвержденного результатами экспертизы.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В августе судья Верховного суда Татарстана Максим Беляев отменил решение о вольной как незаконное, однако брать под стражу осужденного ввиду его отсутствия на заседании не стал.

Материалы по ходатайству вернулись в райсуд. На первом же заседании прокурор поставил вопрос о необходимости дополнительной экспертизы по болезням осужденного, а представитель потерпевшего по делу — АСВ — ходатайствовал о немедленном заключении Мусина под стражу для исполнения приговора. Суд отложил рассмотрение этих вопросов. Зато допросил медиков ФСИН, которые участвовали в освидетельствовании Мусина и указали — его заболевание входит в установленный постановлением Правительства РФ перечень диагнозов, препятствующих отбыванию наказания, но выразили мнение, что отбывать срок в колонии он может. На прошлом заседании эксперты из УФСИН по РТ объясняли свою позицию несовершенством федерального нормативного акта.

Лечащий врач осужденного — главный внештатный травматолог-ортопед Минздрава РТ Владимир Беляков на прошлом заседании сообщил о состоянии ВИП-пациента на момент операций.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Первую судимость экс-глава «Татфондбанка» получил еще в 2021 году по шести эпизодам злоупотребления руководящими полномочиями в банке. В апелляции частично удовлетворили и гражданский иск АСВ — на 23 из 50 млрд рублей. В ноябре 2024-го тот же Вахитовский суд признал уже осужденного виновным в еще одном злоупотреблении с причинением тяжких последствий в виде банкротства того же «Татфондбанка», сократив размер ущерба с 26 до 8,7 млрд рублей. На эту же сумму позже ВС Татарстана удовлетворил гражданский иск, утвердив и основное наказание по совокупности двух приговоров — 12,5 года колонии общего режима. С учетом нормы о зачете срока в СИЗО и под домашним арестом Мусин успел отсидеть более двух третей этого срока.