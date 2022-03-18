В Кремле рассказали, от чего будет зависеть необходимость встречи Путина и Зеленского при подписании договора
Необходимость встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского при подписании договора между двумя государствами об урегулировании ситуации будет зависеть от модальности документа. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Модальность документа еще не согласована, уточнил представитель Кремля. Эта работа еще предстоит, пишет ТАСС.
Напомним, первый раунд российско-украинских переговоров прошел 28 февраля в Белоруссии. Сейчас делегации Москвы и Киева продолжают работу в формате видеоконференций.
Накануне Песков заявил, что делегация РФ готова работать круглосуточно. Однако «аналогичного рвения с украинской стороны» не наблюдается.
О начале специальной военной операции президент России сообщил 24 февраля. «Реальное время» следит за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.
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