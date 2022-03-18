В Кремле рассказали, от чего будет зависеть необходимость встречи Путина и Зеленского при подписании договора

Необходимость встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского при подписании договора между двумя государствами об урегулировании ситуации будет зависеть от модальности документа. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Модальность документа еще не согласована, уточнил представитель Кремля. Эта работа еще предстоит, пишет ТАСС.

Напомним, первый раунд российско-украинских переговоров прошел 28 февраля в Белоруссии. Сейчас делегации Москвы и Киева продолжают работу в формате видеоконференций.

Фото: telegram-канал Владимира Мединского

Накануне Песков заявил, что делегация РФ готова работать круглосуточно. Однако «аналогичного рвения с украинской стороны» не наблюдается.



О начале специальной военной операции президент России сообщил 24 февраля. «Реальное время» следит за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.



Татьяна Демина