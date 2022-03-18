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ЕС впервые в истории оплатил поставки оружия в зону конфликта, перечислив Киеву €300 млн

13:57, 18.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
ЕС впервые в истории оплатил поставки оружия в зону конфликта, перечислив Киеву €300 млн
Фото: pixabay.com

Евросоюз перевел Украине €300 млн льготных кредитов в качестве второго транша макрофинансовой помощи и впервые в истории пообещал финансировать поставки оружия в зону военного конфликта, сообщил заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Еврокомиссия оценивала размеры макрофинансовой помощи для Украины в €1,2 млрд. 11 марта объявили о выделении первого транша кредитной помощи Киеву, сообщает ТАСС.

Еврокомиссия планировала программу кредитной макрофинансовой помощи Украине на текущий год в 2021 году. Деньги должны были направить на обслуживание внешнего долга этой страны. Предполагалось, что средства будут выделяться по мере выполнения Киевом требований по программе согласованной с МВФ реформ, но в условиях конфликта средства стали поступать в Киев в ускоренном порядке.

На текущей неделе американское правительство окажет Украине оборонную помощь на $1 млрд. В субботу администрация президента распорядилась передать дополнительно $200 млн на поддержку бесперебойной поставки на Украину вооружения и обеспечения оборонных нужд. Президент США Джо Байден решил выделить еще $800 млн на дополнительные оборонные системы.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

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комментарии

  • Анонимно 18 мар
    Почему ЕС не перечисляет семьям погибшим на Донбассе мирного населения от обстрелов бендеровских банд формирований ?
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