ЕС впервые в истории оплатил поставки оружия в зону конфликта, перечислив Киеву €300 млн

Евросоюз перевел Украине €300 млн льготных кредитов в качестве второго транша макрофинансовой помощи и впервые в истории пообещал финансировать поставки оружия в зону военного конфликта, сообщил заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.



Еврокомиссия оценивала размеры макрофинансовой помощи для Украины в €1,2 млрд. 11 марта объявили о выделении первого транша кредитной помощи Киеву, сообщает ТАСС.

Еврокомиссия планировала программу кредитной макрофинансовой помощи Украине на текущий год в 2021 году. Деньги должны были направить на обслуживание внешнего долга этой страны. Предполагалось, что средства будут выделяться по мере выполнения Киевом требований по программе согласованной с МВФ реформ, но в условиях конфликта средства стали поступать в Киев в ускоренном порядке.

На текущей неделе американское правительство окажет Украине оборонную помощь на $1 млрд. В субботу администрация президента распорядилась передать дополнительно $200 млн на поддержку бесперебойной поставки на Украину вооружения и обеспечения оборонных нужд. Президент США Джо Байден решил выделить еще $800 млн на дополнительные оборонные системы.

Маргарита Головатенко