Банк России сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 20% годовых

Банк России сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 20% годовых, сообщили в пресс-службе регулятора.

В ЦБ указали, что решение о повышении ключевой ставки 28 февраля поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен. В частности, существенный рост депозитных ставок восстановил приток средств на срочные рублевые банковские депозиты. Это стабилизировало спрос населения на наличность.

— В дальнейшем Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, — сказано в сообщении.

В Банке России заявили, что экономика России входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции. Отмечается, что инфляция значительно ускорилась. Причиной этого стал всплеск спроса на фоне возросшей неопределенности и рост инфляционных ожиданий, а еще ослабления рубля.

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку c 28 февраля 2022 года с 9,5% до 20% годовых. Предполагалось, что повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения.

Маргарита Головатенко