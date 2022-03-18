Режим закрытого неба на юге России продлен до 26 марта

Режим закрытого неба на юге России, введенный 24 февраля, продлили до 26 марта, сообщает «РИА Новости».



Речь идет об аэропортах в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Симферополе, в Белгороде, Брянске, Орле, Курске и Воронеже. Отмечается, что аэропорт Сочи продолжает работу в штатном режиме.

Закрытие аэропортов на юге России продлевается до 3 часов 45 минут 26 марта.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее ограничения хотели продлить до 20 марта. Продление ограничения авиасообщений связано с тем, что территории аэропортов на юге России были признаны небезопасными для посадки гражданских бортов.

Маргарита Головатенко