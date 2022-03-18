Верховный суд РТ заменил «отработку» реальным сроком 11-кратному чемпиону России

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Заменил принудительные работы реальным сроком двум осужденным за кражу 27,6 млн рублей у «Татсоцбанка» Верховный суд РТ. Экс-нападающего российской сборной, 11-кратного чемпиона России по хоккею на траве Антона Корнилова и его приятеля Альберта Бектемирова взяли под стражу в зале суда, передает журналист «Реального времени».



Напомним, в декабре 2021-го Вахитовский суд Казани освободил обоих фигурантов из-под стражи, приговорив Бектемирова к 4,5 года принудительных работ, а Корнилова — к 4 годам и 3 месяцам такого же наказания. С приговором не согласилась прокуратура, считая его слишком мягким. Сегодня Верховный суд РТ согласился с доводами гособвинения.

Судом установлено: преступление стало возможным благодаря некой «уязвимости в системе платежей», в результате которой даже при некорректном заполнении заявки на перевод денег в «Татсоцбанк» со стороннего банка указанный счет пополнялся на сумму перевода — за счет «технического аванса» со стороны банка-получателя, однако возмещение в этот банк так и не поступало.



Используя эту уязвимость на электронных переводах без подтверждения платежа, с карты «Халва» Бектемирова на карту Корнилова в «Татсоцбанке» подсудимые и наварили те самые 27 млн с апреля 2017-го по июнь 2020-го. В этом районный суд убедили собранные сотрудниками МВД и представленные прокурорами доказательства.