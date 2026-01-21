Более 5,8 тыс. дворов благоустроены в Татарстане за шесть лет

Онлайн-голосование определило 200 дворов для приоритетного благоустройства

С 2020 года в Татарстане реализуется программа комплексного благоустройства дворовых территорий «Наш двор», инициированная раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. За шесть лет, включая 2025 год, благоустроена 5 851 дворовая территория, прямой эффект от обновления получили 1,65 млн жителей республики. Программа охватила все 45 муниципальных образований Татарстана. На данный момент 32 района завершили участие в проекте, приведя в порядок все дворы, нуждающиеся в ремонте.

В 2026 году программа переходит к седьмому году реализации. Сформирован перечень из 561 дворовой территории в 13 районах, включая крупные города и малые населенные пункты. Лидерами по количеству дворов стали Казань (246 дворов), Набережные Челны (68) и Зеленодольский район (62), значительные работы также запланированы в Нижнекамском (55 дворов) и Чистопольском (33) районах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Часть дворов на 2026 год была определена по итогам всероссийского онлайн-голосования весной 2025 года. Для приоритетного благоустройства отобрано 200 дворов, в голосовании приняли участие 194 719 жителей Татарстана. В программу включены только территории, соответствующие критериям: многоквартирный дом построен до 2014 года, асфальтовое покрытие требовало ремонта, и дворы ранее не благоустраивались.

В 2025 году по программе было благоустроено 677 дворов, общая площадь составила более 5 млн кв.м, уложено 1,5 млн кв.м нового асфальтового покрытия, общая стоимость работ — 10 млрд рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что Рустаму Минниханову присвоено звание почетного строителя России.

Ариана Ранцева