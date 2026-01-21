В аэропорту Казани задержаны десятки рейсов

Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло

Фото: Максим Платонов

В аэропорте Казани, где утром действовали временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, задерживаются десятки рейсов на вылет и семь на прилет. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

Рейс в Санкт-Петербург отложили с 11:40 на 14:35, в Уфу — с 13:20 на 15:00. Задержаны сразу три самолета в Шереметьево: они полетят в 13:10,15:00 и 20:55. Ограничения коснулись и международных рейсов. Самолет в Пхукет отправится в 02:50 четверга вместо 22:00 среды.

Что касается рейсов на прилет, с задержкой ожидается прибытие пассажиров из Шереметьево, Санкт-Петербурга, Уфы, Мурманска, Краснодара, Камрани. Также с опозданием в Казань прибудут самолеты из Бишкека, Стамбула, Душамбе.

Напомним, аэропорт Казани возобновил работу в 10:13. Ограничения действовали с 8:51 мск.



Галия Гарифуллина