Путин подписал указ о дополнительных временных мерах в сфере валютного регулирования

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности страны в сфере валютного регулирования. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно документу, до 31 декабря 2022 года запрещается осуществление без разрешений Банка России операций по оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе юридического лица-нерезидента. Также запрет касается операций по взносу резидентом нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений.

Кроме того, ЦБ РФ даны полномочия определять суммы операций по переводу денежных средств иностранным компаниям и физлицам. До 1 сентября 2022 года попавшие под санкции российские банки могут исполнять обязательства по валютным вкладам в рублевом эквиваленте по актуальному курсу.

Отмечается, что указ подписан в дополнение к мерам, предусмотренным предыдущими указами Путина о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями западных стран.

Фото: cbr.ru

28 февраля Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Запада. В частности, российским резидентам запрещено предоставлять иностранные займы в валюте и зачислять валюту на счета в банках за пределами РФ.



Дарья Акимова