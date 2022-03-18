В Казани кошка пыталась пронести в колонию гашиш и метилэфедрон— возбуждено уголовное дело

Фото: пресс-служба УФСИН по РТ

В Казани на территории исправительной колонии №19 поймали черную кошку, которая пыталась пронести в учреждение наркотики. Как показала экспертиза, это были гашиш и метилофедрон.



— На шее животного имелся ошейник, внутри которого было обнаружено и изъято комкообразное вещество растительного происхождения и порошкообразное вещество белого цвета общей массой около 5 граммов, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Управления Федеральной службы исполнения наказаний по РТ.

Инцидент случился 17 марта. Задержание кошки, по данным источников «Реального времени», произошло в 10 часов утра. Кошку поймали у транспортных ворот исправительной колонии, после чего ее и наркотики забрала полиция. Результаты экспертизы получены сегодня.

Масса обнаруженного гашиша — 4,71 грамма, N-метилэфедрон — 2,84 грамма. По данному факту возбуждено уголовное дело, уточнили в УФСИН по Татарстану.

1 / 8 Пресс-служба УФСИН России по РТ

Пресс-служба УФСИН России по РТ

Пресс-служба УФСИН России по РТ

Пресс-служба УФСИН России по РТ

Пресс-служба УФСИН России по РТ

Пресс-служба УФСИН России по РТ

Пресс-служба УФСИН России по РТ

Пресс-служба УФСИН России по РТ

По данным источников «Реального времени», это не первый подобный случай. Было много сообщений о другой кошке, которую использовали для доставки наркотиков в другую колонию.

В октябре 2019 года в Татарстане на территории исправительной колонии №10 поймали кошку, которая пыталась проникнуть в учреждение. Как и в случае, который произошел в Казани, на ней был ошейник, в котором находились наркотики, а именно гашиш. По имеющейся информации, после окончания всех следственных действий кошку-наркокурьера передали в челнинский приют для бездомных животных «Азира». Ее назвали Масяней.

Судьбой кошки интересовался известный дрессировщик, народный артист России Юрий Куклачев — надеялся, что ее саму не посадят за решетку и не накажут иным способом. Он объяснил, что кошку в наркокурьеры выбрали не случайно — эти животные способны без особой дрессировки находить дорогу домой.

— Лишь бы кошку не уничтожили с этими наркотиками, несчастное животное! Кошки бедные, несчастные, лишь бы их не убивали. Могут сказать, что вот, она наркодилер, ей надо пожизненное. И посадят кошку за решетку, — беспокоился за пойманную в ИК-10 кошку Куклачев.



Как рассказывали в пресс-службе УФСИН по РТ, в 2010 году в исправительной колонии №10 зафиксировали похожий случай. Сотрудники колонии поймали кошку, в ошейнике которой находился героин. Животное направлялось к своему хозяину — осужденному, который отбывал наказание в колонии.



Он долгое время приручал кошку и отправлял ее на волю с одним из освобождавшихся. Подельники осужденного несколько дней не кормили животное, а затем отпустили недалеко от колонии, надев ошейник с наркотиками. Голодная кошка отправилась к своему хозяину, но ее перехватили сотрудники ИК.



Татьяна Демина