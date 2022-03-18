В Татарстане пока проваливается программа догазификации: подключено 240 домохозяйств из планируемых 18 тысяч

Замгендиректора по производству «Газпром трансгаз Казань» Михаил Фролов рассказал о первых итогах стартовавшей в апреле 2021 года программы бесплатной газификации, более известной как «программа социальной догазификации». Напомним, она предусматривает бесплатное подведение газопровода до границ земельного участка заявителей.

Под критерии бесплатной догазификации подпадают домовладения, зарегистрированные в установленном порядке и находящиеся в газифицированном населенном пункте. Реализация программы рассчитана до конца 2022 года.

Фото: Максим Платонов

Ранее, в феврале этого года, в целях обеспечения взаимодействия органов государственной власти, муниципальных органов РТ и ООО «Газпром трансгаз Казань» был создан региональный штаб, который возглавляет президент РТ Рустам Минниханов.

— По результатам инвентаризации, проведенной исполнительными комитетами, под догазификацию в Татарстане подпадают более 18 000 домовладений в 900 населенных пунктах. На сегодня принято в работу более 8 500 заявок, заключено более 4 тысяч договоров. Уже к 1 600 домовладениям мы подвели газопровод к границам их земельных участков, но пока подключены только 240 домохозяйств, — заявил Фролов. — Низкое количество подключений связано с тем, что заявители не исполняют свою часть договора — то есть не построили газопровод в границах своего земельного участка. Мы надеемся, что те меры социальной поддержки существенно помогут в этом вопросе.

Общий объем финансирования программы социальной догазификации в Татарстане, по предварительным подсчетам, составляет 4 млрд рублей. Также отметим, что с марта в силу известных событий и санкционного давления резко взлетели цены на импортное и не только оборудование.

В Минтруда РТ заявили сегодня, что отдельные категории граждан, в том числе семьи со среднедушевым доходом до 10 тыс. рублей, могут рассчитывать на субсидирование работ внутри участка до 80 тысяч рублей, а для семей со среднедушевым доходом от 10 тыс. до 19 тыс. рублей предусмотрен возврат средств в пределах 60 тыс. рублей.

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Сергей Афанасьев