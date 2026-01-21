Новости общества

Турпоток в музеях Татарстана: как изменились показатели за год

11:37, 21.01.2026

Статистика включает Казанский Кремль, Свияжск, Болгар, Елабугу, Чистополь и Тетюши

Турпоток в музеях Татарстана: как изменились показатели за год
Фото: предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

В 2025 году в Татарстане изменилась динамика туристского потока в основных музеях и туристских центрах региона.

  • Казанский Кремль в 2024 году посетили 4 581 489 человек. В 2025 году число посещений составило 4 471 682.
  • Остров-град Свияжск в 2024 году принял 1 748 861 посетителя, в 2025 году — 1 763 617.
  • Великий Болгар в 2024 году посетили 909 362 человека, в 2025 году — 736 131.
  • Елабуге в 2024 году зафиксировано 1 134 937 посещений, в 2025 году — 754 712.
  • Чистополь в 2024 году посетил 66 701 человек, в 2025 году — 84 262.
  • В Тетюшах в 2024 году количество посещений составило 230 007, в 2025 году — 250 883.

Ранее «Реальное время» писало, что музеи России привлекли рекордные 2 миллиона туристов за каникулы.

Ариана Ранцева

