Генпрокуратура РФ начала проверки по фактам повышения цен на продукты и бытовую химию

Генеральная прокуратура России начала проверки по фактам повышения цен на ряд продуктов питания, бытовую химию и средства личной гигиены. Об этом говорится на сайте ведомства.

Сообщается, что рабочая группа по противодействию преступлениям в сфере экономики получила информацию об увеличении стоимости в розничной торговле куриных яиц, предметов бытовой химии и средств личной гигиены. Отмечены факты необоснованного повышения цен со стороны отдельных участников рынка, в том числе занимающихся реализацией посредством крупнейших интернет-платформ (таких как Ozon и др.).



По выявленным нарушениям будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования для пресечения искусственного дефицита продукции и необоснованного завышения ее цены.

В ведомстве отметили, что состояние законности в сфере ценообразования на продукты питания, предметы бытовой химии, средства личной гигиены, а также товары для животных находится на особом контроле.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее Генпрокуратура начала проверки по предотвращению роста цен на сахар. В частности, стало известно об увеличении стоимости данной продукции из-за приостановки ее отгрузки рядом хозяйствующих субъектов. Прокурорам 26 регионов, где ведут деятельность производители и поставщики сахара, поручено проверить законность действий таких юридических лиц.

Максим Кокунин