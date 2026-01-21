Татарстан получил 2,4 млрд рублей на развитие туризма в рамках нацпроекта
В рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» Татарстан реализует масштабные мероприятия
Татарстан активно участвует в реализации мероприятий национального проекта «Туризм и гостеприимство», который был запущен в 2021 году по инициативе президента России В.В. Путина.
В рамках этого проекта Татарстан получил финансирование в размере 2 415,8 млн рублей, из которых 1 898,6 млн рублей — из федерального бюджета, а 517,2 млн рублей — из республиканского бюджета.
Основные направления реализации проекта:
- создание модульных некапитальных средств размещения;
- приобретение туристского оборудования;
- благоустройство пляжей;
- проведение событийных мероприятий.
