Татарстан получил 2,4 млрд рублей на развитие туризма в рамках нацпроекта

11:58, 21.01.2026

В рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» Татарстан реализует масштабные мероприятия

Фото: Ринат Назметдинов

Татарстан активно участвует в реализации мероприятий национального проекта «Туризм и гостеприимство», который был запущен в 2021 году по инициативе президента России В.В. Путина.

В рамках этого проекта Татарстан получил финансирование в размере 2 415,8 млн рублей, из которых 1 898,6 млн рублей — из федерального бюджета, а 517,2 млн рублей — из республиканского бюджета.

Основные направления реализации проекта:

  • создание модульных некапитальных средств размещения;
  • приобретение туристского оборудования;
  • благоустройство пляжей;
  • проведение событийных мероприятий.

Ранее «Реальное время» писало, что Татарстан в 2025 году инвестировал в экологию 15 млрд рублей.

Ариана Ранцева

ОбществоЭкономика Татарстан

