Медведев: Россия обладает всеми необходимыми инструментами для создания собственных соцетей

Россия обладает всеми необходимыми инструментами для создания собственных соцсетей и мессенджеров, у страны есть инструменты и опыт их развития, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.



Он упомянул вселенную Meta и заявил, что ее руководители «живут в собственной реальности, следуют только своим субъективным правилам» и «управляют ею вне законов и иного государственного регулирования, на основе пользовательских соглашений».

В связи с этим, по мнению зампредседателя Совбеза, «этот полигон наполнился «фейками» о России и ее действиях на Украине», а еще «желаниями смерти российским военным».

По его словам, западные медиа своими решениями сократили российскую аудиторию. «И теперь, чтобы вернуться, им придется на деле доказать свою независимость и доброе отношение к России и ее гражданам», — заявил он.

Фото: kremlin.ru

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев завел официальный канал в мессенджере Telegram. В своем первом посте он заявил, что «оголтелая русофобия Запада никогда не достигнет дна».

На прошлой неделе компания Meta временно разрешила призывы к насилию в Facebook и Instagram в отношении российских военных из-за спецоперации РФ на Украине. Позже там уточнили, что новая политика этих двух соцсетей будет применяться только на территории Украины. И подчеркнули, что не потерпят русофобии и любой дискриминации граждан РФ на своих платформах.



21 марта суд рассмотрит иск Генпрокуратуры РФ о признании Meta экстремистской организацией и запрете ее деятельности в России. Роскомнадзор тем временем уже официально внес Instagram в реестр запрещенных сайтов. Также в РФ ограничен доступ к Facebook и Twitter.



Маргарита Головатенко