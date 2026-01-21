Власти прогнозируют рост реальных доходов россиян в 2026–2030 годах

Согласно плану правительства, реальные доходы населения будут увеличиваться на 3–5% ежегодно

Фото: Михаил Захаров

Правительство России ожидает роста реальных доходов населения в 2026–2030 годах на уровне 3–5% в год. Это следует из утвержденного плана правительства, пишет ТАСС.

Согласно прогнозу, в 2026 году реальные денежные доходы россиян вырастут на 4,8% по сравнению с предыдущим годом. В 2027 году показатель, как ожидается, увеличится на 3,5%. В 2028, 2029 и 2030 годах рост прогнозируется на уровне 3,1% ежегодно.

Среднемесячная начисленная заработная плата в России в октябре 2025 года составила 99 707 рублей. По итогам января — октября 2025 года реальные заработные платы выросли на 4,7% в годовом выражении, номинальные — на 14,4%. Статистика за последние месяцы 2025 года пока не опубликована.

Ариана Ранцева