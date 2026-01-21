В 2025 году туристический налог Татарстана принес 144 млн рублей
Большая часть поступлений — 123,2 млн руб. — собрана в Казани
В 2025 году туристический налог, действующий в ряде городов и поселений Татарстана, принес в бюджеты муниципальных образований 144 млн руб. Основная часть поступлений — 123,2 млн руб., или 85,6%, — собрана в Казани, сообщил РБК «Татарстан».
Минфин уточнил, что поступления формировались за счет уплаты налога по итогам первого, второго и третьего кварталов. Платежи за четвертый квартал 2025 года были перенесены на январь 2026 года.
По прогнозным данным, в 2026 году бюджеты республики пополнятся 277 млн руб. туристического налога. Это связано с увеличением ставки с 1 до 2% и переносом квартальных платежей. С 1 января 2025 года налог действует в Казани, Болгаре, Зеленодольске и в 14 поселениях, включая Верхнеуслонский, Зеленодольский и Спасский районы.
Ранее некоторые города и поселения, включая Чистополь и Менделеевск, планировали введение налога, но позже отказались от его применения.
В 2025 году власти Казани прогнозировали поступления свыше 150 млн руб., однако фактически сумма составила 100—120 млн руб. Средства направляются на развитие инфраструктуры, общественных пространств и продвижение туристического бренда города.
С 1 января 2026 года ставка налога в Казани и других населенных пунктах выросла до 2% от стоимости проживания. В дальнейшем она будет поэтапно увеличена до 3% в 2027 году, 4% в 2028-м и максимальных 5% с 2029 года.
Туристический налог обязаны уплачивать клиенты гостиниц и отелей. В Казани освобождены «беззвездочные» средства размещения и хостелы.
После новогодних праздников 2026 года средняя загрузка официальных гостиниц города составила около 60%, что ниже ожидаемого уровня, отметили в комитете по развитию туризма. Это связано с растущей популярностью посуточной аренды квартир, которая влияет на показатели официального гостиничного сектора.
Ранее «Реальное время» писало, что Казань станет одним из главных туристических центров России весной 2026 года.
