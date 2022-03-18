В Татарстане уровень коллективного иммунитета к коронавирусу упал до 49,1%

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за неделю уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился на 1,5%. На 18 марта он оценивается в 49,1%, в то время как неделю назад, по состоянию на 11 марта, он составлял 50,6%.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Татарстане на сегодняшний прививку против коронавируса сделали 2 458 142 человека. Из них 2 390 980 татарстанцев завершили курс вакцинации, то есть получили оба компонента вакцины.

скриншот сайта стопкоронавирус.рф

При этом, по данным Минздрава РТ на 17 марта, в республике прививку против COVID-19 сделал 2 481 921 человек. Завершил курс вакцинации 1 926 021 татарстанец.

Вместе с этим Татарстан вернулся в оранжевую зону на тепловой карте, хотя заболеваемость коронавирусом все еще выше 30 случаев на 100 тысяч человек. Большая часть регионов России по-прежнему окрашена в красный цвет.

скриншот сайта стопкоронавирус.рф

За последние сутки в Татарстане зарегистрировано 458 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на 18 марта в республике зафиксировано 133 257 случаев COVID-19. Вылечились с начала пандемии 116 565 человек, умерли — 1 804.



Напомним, что в Татарстане 14 марта отменили обязательную вакцинацию против коронавируса. Согласно постановлению главы Управления Роспотребнадзора по РТ Марины Патяшиной, уровень коллективного иммунитета среди категорий граждан, подлежавших обязательной вакцинации против COVID-19, по состоянию на 10 марта превысил 80%.



Татьяна Демина