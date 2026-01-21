За год казанцы сдали 216 тонн вторсырья в экопункты

Площадки приняли вторсырье от 26 тыс. жителей города

Фото: Максим Платонов

В 2025 году два экопункта приема вторсырья «Точка сбора» приняли в общей сложности 216 тонн отходов, пригодных для переработки. За год площадки посетили около 26 тыс. жителей Казани, сообщает мэрия.

Наибольшую долю в общем объеме собранного вторсырья составили автомобильные покрышки и ПЭТ-бутылки.

На площадке по адресу улица Васильченко, 6 было принято 32 тонны покрышек и 3,7 тонны ПЭТ-пластика. Экопункт на улице Родины, 45 собрал 45,8 тонны шин и 2,8 тонны ПЭТ, сообщает пресс-служба УК «ПЖКХ».

Всего в экопунктах принимают более 35 фракций вторсырья, включая пластик, металл, стекло, макулатуру, тетрапак, пенопласт, мягкую упаковку, электронику, одежду, мебель и покрышки легковых автомобилей. Также можно сдать мелкие фракции, такие как блистеры от лекарств и пластиковые карты. К приему допускаются газеты, журналы и другие виды бумаги, за исключением чеков. Опасные отходы, в том числе ртутные лампы, батарейки и градусники, не принимаются.

Ариана Ранцева