Лавров: «Мы не закрываем дверь перед Западом, это они закрывают дверь перед нами»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью телеканалу RT, в котором высказался о спецоперации на Украине и санкциях Запада, которые ввели в ответ на нее. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Европа уже прекратила попытки сохранять независимость»

События на Украине являются квинтэссенцией стратегического курса Запада на маргинализацию России и низведение ее роли во всех областях в мировой политике, экономике, спорте, искусстве, торговле, науке, образовании, заявил Лавров.

По его словам, США хотят «привести мир снова к однополярному порядку»:

— Мне кажется, что Европа уже 99% прекратила попытки сохранять независимость, хотя президент [Франции Эммануэль] Макрон и говорит о том, что стратегическая автономия для Европейского союза является его целью и он будет за нее бороться, однако я полагаю, что он не преуспеет.

Лавров обратил внимание на Германию, которая «уже абсолютно готова следовать инструкциям США»:

— И ситуация с «Северным потоком — 2» говорит нам четко о том, какое место в мировой политике сейчас занимает ФРГ. США убедили европейцев, что им известно куда лучше, чем самим европейцам, что именно нужно для безопасности и благополучия Европы.

«Санкционное давление продолжится»

Высказался Лавров и о санкциях, которые, по его мнению, всегда только укрепляли Россию.

— Санкционное давление продолжится. Они также сейчас угрожают пятой волной санкций, может быть, после этого будет еще одна волна, однако мы к этому привыкли, — заявил министр. — Последний раунд санкций носит беспрецедентный характер. Как сказал президент [России Владимир] Путин, мы являемся чемпионом по числу санкций, которые были введены в отношении РФ, — более пяти тысяч индивидуальных мер. Это практически в два раза больше, чем число санкций, введенных против КНДР и Ирана.

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Лавров подчеркнул, что Россия вынесет санкционное давление со стороны Запада:

— Возвращаясь к вопросу о санкциях: мы выживем. Меры, которые разрабатываются президентом [РФ Владимиром Путиным], правительством, постепенно объявляются, а это только начало корректировки нашего экономического курса для того, чтобы приспособиться к новым обстоятельствам.

«Теперь мы можем рассчитывать только на себя и на тех союзников»

Россия больше не может рассчитывать на западных партнеров, отметил Лавров:

— Я думаю, что сейчас иллюзия того, что мы можем рассчитывать на западных партнеров, полностью разрушена. Теперь мы можем рассчитывать только на себя и на тех союзников, которые останутся стоять рядом с нами. Это главнейший вывод для России в контексте геополитики.

Однако Россия от сотрудничества с Западом не отказывается.

— Мы не закрываем дверь перед Западом, это они закрывают дверь перед нами, — отметил министр иностранных дел России. — Когда они опомнятся, когда эта дверь вновь будет открыта, мы посмотрим на предлагаемые проекты сотрудничества, однако мы будем смотреть на них, помня об одном: мы будем сотрудничать с ними, памятуя прекрасно о том, что мы не можем думать, что они надежны, что они являются надежными долгосрочными союзниками.

«Идея изгнания русских с Украины по-прежнему занимает мысли политиков этой страны»

Денацификация на Украине, которая является целью спецоперации России, подразумевает отмену любых законов, которые подвергают дискриминации русскоязычное население, заявил Лавров:

— Сама идея изгнания русских с Украины по-прежнему занимает мысли политиков этой страны. Возьмем, например, Олега Тягнибока (лидер украинской националистической партии «Свобода», — прим. ред.), это радикальная партия. Он говорит о необходимости дерусификации, так он это называет. Он говорит о том, что дерусификация означает, что этнические русские не должны иметь ни своей идентичности, ни языка, ни истории на Украине.

Фото: kremlin.ru

Глава МИД РФ напомнил о заявлении президента Украины Владимира Зеленского:

— Я уже говорил, что ультрарадикалы призывали к изгнанию русских с Крыма, а в сентябре прошлого года президент Зеленский заявил следующее: «Если вы считаете, что вы русский, если вы хотите быть русским, если вы хотите дружить с Россией, пожалуйста, поезжайте в Россию». Он сказал это буквально несколько месяцев тому назад.

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