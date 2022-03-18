Аркадий Дворкович покидает пост главы фонда «Сколково»

Аркадий Дворкович принял решение покинуть пост председателя фонда «Сколково». Соответствующая информация появилась на официальном сайте фонда.

Дворкович решил сосредоточиться на развитии образовательных проектов, в том числе в рамках «Большого Сколково». В сообщении он поблагодарил всех коллег за слаженную работу. И добавил, что «Сколково» всегда был в авангарде инноваций в России и в дальнейшем приложит усилия для построения в РФ собственной конкурентоспособной экономики.

О своем уходе он объявил на встрече с сотрудниками фонда. Место Дворковича может занять Игорь Дроздов, сейчас он является председателем правления «Сколково».

Дворкович пришел работать в «Сколково» в мае 2018 года. Здесь он занимал пост сопредседателя, а потом и председателя фонда. За годы его работы в фонде число резидентов выросло с 1 800 до 3 200 технологических команд, а их выручка с 91,9 млрд рублей выросла до более чем 200 млрд рублей, по предварительным данным за 2021 год. Кроме того, в 2018 году он избран президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

На днях Дворкович заявил, что как глава ФИДЕ добивается того, чтобы в России и Белоруссии не проводили официальные шахматные турниры, а шахматистам не позволяли представлять страны в соревнованиях. Позднее он выступил с другим заявлением, где отметил, что гордится мужеством российских военных.

Фото: vk.com/fondskolkovo

16 марта Совет ФИДЕ отстранил сборные России и Белоруссии по шахматам от участия в турнирах. Такую меру приняли с учетом действующих рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). Она будет действовать до дальнейшего распоряжения.

11 марта стало известно, что правительство России выделит 1 трлн рублей на первоочередные меры по поддержке экономики. Среди них льготы для резидентов «Сколково» в размере 15,2 млрд рублей.

Дарья Акимова