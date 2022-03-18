Минниханов наградил Валиеву орденом «Дуслык»

Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил олимпийскую чемпионку по фигурному катанию, уроженку Казани Камилу Валиеву орденом «Дуслык». Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

По словам Минниханова, на Олимпиаде в Пекине спортсменка продемонстрировала выдающееся мастерство и высокий уровень подготовки. Также он отметил, что профессиональные успехи фигуристки являются отличным примером для начинающих спортсменов.

Фото: president.tatarstan.ru

Кроме того, во встрече приняла участие мама спортсменки Алсу Валиева. Президент РТ вручил ей медаль «100 лет образования ТАССР».

Напомним, на Олимпиаде в Пекине по итогам короткой программы Камила Валиева стала лучшей в женском одиночном катании, набрав 82,16 балла. Однако в произвольной программе из-за допущенных ошибок спортсменка заняла четвертое место.



Во время Олимпийских игр в Международном агентстве тестирования (ITA) заявили, что взятая в декабре допинг-проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Затем в Международном олимпийском комитете сообщили, что если спортсменка войдет в тройку призеров, то церемонию награждения фигуристок в личном турнире отменят.

Диана Жиленкова