Минниханов наградил Валиеву орденом «Дуслык»
Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил олимпийскую чемпионку по фигурному катанию, уроженку Казани Камилу Валиеву орденом «Дуслык». Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.
По словам Минниханова, на Олимпиаде в Пекине спортсменка продемонстрировала выдающееся мастерство и высокий уровень подготовки. Также он отметил, что профессиональные успехи фигуристки являются отличным примером для начинающих спортсменов.
Кроме того, во встрече приняла участие мама спортсменки Алсу Валиева. Президент РТ вручил ей медаль «100 лет образования ТАССР».
Напомним, на Олимпиаде в Пекине по итогам короткой программы Камила Валиева стала лучшей в женском одиночном катании, набрав 82,16 балла. Однако в произвольной программе из-за допущенных ошибок спортсменка заняла четвертое место.
Во время Олимпийских игр в Международном агентстве тестирования (ITA) заявили, что взятая в декабре допинг-проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Затем в Международном олимпийском комитете сообщили, что если спортсменка войдет в тройку призеров, то церемонию награждения фигуристок в личном турнире отменят.
комментарии
Д.Н.