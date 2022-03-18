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Мариупольский аэропорт полностью перешел под контроль ДНР

15:55, 18.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Мариупольский аэропорт полностью перешел под контроль ДНР
Фото: wikipedia.org

Аэропорт Мариуполя полностью перешел под контроль сил Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что аэропорт был известен расположенной в нем тюрьмой украинских националистов. Он был закрыт 19 июня 2014 года.

Сегодня утром в Минобороны РФ сообщили, что подразделения ДНР при поддержке российских Вооруженных сил сжимают кольцо окружения и ведут бои против националистов в центре Мариуполя. За сутки были взяты под контроль населенные пункты Золотая Нива, Новодонецкое, Новомайорское и Пречистовка. Продвижение за сутки составило 16 километров.

Дарья Акимова
Общество

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18 мар
    Еще бы людей осыободить
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