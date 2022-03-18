Мариупольский аэропорт полностью перешел под контроль ДНР

Аэропорт Мариуполя полностью перешел под контроль сил Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что аэропорт был известен расположенной в нем тюрьмой украинских националистов. Он был закрыт 19 июня 2014 года.

Сегодня утром в Минобороны РФ сообщили, что подразделения ДНР при поддержке российских Вооруженных сил сжимают кольцо окружения и ведут бои против националистов в центре Мариуполя. За сутки были взяты под контроль населенные пункты Золотая Нива, Новодонецкое, Новомайорское и Пречистовка. Продвижение за сутки составило 16 километров.

Дарья Акимова