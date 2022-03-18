Песков: нет никакой потребности бежать в магазин и скупать гречку и сахар

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что россиянам нет никакой необходимости бежать в магазины и закупать продукты питания и товары личной гигиены, такие как сахар, гречка или туалетная бумага. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, ажиотаж вокруг продовольствия в магазинах является исключительно эмоциональным. Он добавил, что Минпромторг России работает великолепно.

Накануне замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявил, что запасов сахара в стране предостаточно. Дефицита нет и ведомство уже фиксирует сокращение спроса на этот продукт.

Дарья Акимова