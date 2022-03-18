Песков: нет никакой потребности бежать в магазин и скупать гречку и сахар
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что россиянам нет никакой необходимости бежать в магазины и закупать продукты питания и товары личной гигиены, такие как сахар, гречка или туалетная бумага. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Пескова, ажиотаж вокруг продовольствия в магазинах является исключительно эмоциональным. Он добавил, что Минпромторг России работает великолепно.
Накануне замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявил, что запасов сахара в стране предостаточно. Дефицита нет и ведомство уже фиксирует сокращение спроса на этот продукт.
комментарии
ХОРОШ ВРАТЬ! ажиотаж ОТОТОГО ЧТО НЕТУ ПРОДУКТОВ!! ты пойми вначале их нет потом ажиотаж а не наоборот!! неучи нас чиновники виноваты! в том что нет продуктов! полный развал!!! ТАЛОНЫ НАДО ВВОДИТЬ
Об этом рассказал министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.
По поручению Президента РТ Рустама Минниханова создан оперативный штаб, который возглавляет Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Его деятельность направлена на обеспечение торговых предприятий продовольственными и непродовольственными товарами, поддержку системообразующих предприятий и представителей малого и среднего предпринимательства, а также разработку общесистемных мер, связанных с вопросами взаимодействия бизнеса с банковскими учреждениями.
«Мы утвердили план мероприятий по устойчивому развитию экономики нашей республики. Сегодня во всех муниципальных образованиях и отраслевых министерствах созданы оперативные штабы. Мы с ними постоянно на контакте. Для нас особенно важна систематизация и периодизация возникающих у бизнеса и крупных предприятий вопросов», - отметил министр.
ты этому веришь? смешно от вас.