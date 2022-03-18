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Песков: нет никакой потребности бежать в магазин и скупать гречку и сахар

12:54, 18.03.2022 6
Песков: нет никакой потребности бежать в магазин и скупать гречку и сахар
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что россиянам нет никакой необходимости бежать в магазины и закупать продукты питания и товары личной гигиены, такие как сахар, гречка или туалетная бумага. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, ажиотаж вокруг продовольствия в магазинах является исключительно эмоциональным. Он добавил, что Минпромторг России работает великолепно.

Накануне замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявил, что запасов сахара в стране предостаточно. Дефицита нет и ведомство уже фиксирует сокращение спроса на этот продукт.

Дарья Акимова
Общество

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комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 18 мар
    да да в магазинах нет ни сахара ни гречки. поздняк метаться. бежать некуда перловку надо покупать и пшено макароны и масло. уже
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  • Анонимно 18 мар
    Если бы люди не создавали ажиотаж, тогда и с ценами все было бы нормально и с количеством продуктов
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    Анонимно 18 мар
    какой ажиотаж ТЫ что?! МЫ невинвоаты чтопродуктов нет !
    ХОРОШ ВРАТЬ! ажиотаж ОТОТОГО ЧТО НЕТУ ПРОДУКТОВ!! ты пойми вначале их нет потом ажиотаж а не наоборот!! неучи нас чиновники виноваты! в том что нет продуктов! полный развал!!! ТАЛОНЫ НАДО ВВОДИТЬ
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  • Анонимно 18 мар
    "Во всех районах РТ созданы оперштабы по устойчивому развитию экономики

    Об этом рассказал министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

    По поручению Президента РТ Рустама Минниханова создан оперативный штаб, который возглавляет Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Его деятельность направлена на обеспечение торговых предприятий продовольственными и непродовольственными товарами, поддержку системообразующих предприятий и представителей малого и среднего предпринимательства, а также разработку общесистемных мер, связанных с вопросами взаимодействия бизнеса с банковскими учреждениями.

    «Мы утвердили план мероприятий по устойчивому развитию экономики нашей республики. Сегодня во всех муниципальных образованиях и отраслевых министерствах созданы оперативные штабы. Мы с ними постоянно на контакте. Для нас особенно важна систематизация и периодизация возникающих у бизнеса и крупных предприятий вопросов», - отметил министр.
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    Анонимно 18 мар
    огй ненадо нам это
    ты этому веришь? смешно от вас.
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  • Анонимно 18 мар
    Послушай Пескова и сделай наоборот.
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