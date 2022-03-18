Путин внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для назначения председателем ЦБ
Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя ЦБ, сообщили в ГД.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному Комитету по финансовому рынку в соответствии с установленной процедурой внести этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее не стал анонсировать, чью кандидатуру на пост главы Банка России выдвинет Путин.
Полномочия Набиуллиной на посту председателя ЦБ истекают 24 июня 2022 года. Председатель Банка России назначается Госдумой большинством голосов от общего числа депутатов.
На прошлой неделе Песков заявлял, что в Кремле ничего не знают о якобы поданном главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной заявлении об отставке.
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