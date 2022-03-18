Глава Банка России: деньги возвращаются на срочные вклады, ставки будут снижаться

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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, снова без броши, сделала заявление после планового заседания по ключевой ставке (которая осталась на уровне 20%) — вместо пресс-конференции — это произошло впервые за два года. Глава регулятора назвала текущий рост ставок временной антикризисной мерой и отметила, что банки работают без сбоев. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Когда ситуация достаточно стабилизируется — ставки будут снижаться»

Вначале она напомнила, что в конце февраля Центробанк повысил ключевую ставку сразу до 20% — для обеспечения финансовой стабильности «в условиях новых беспрецедентных санкций».

— Что мы имеем сегодня? Банковская система работает без сбоев, ситуация с ликвидностью стабилизировалась. Мы предоставляем банкам необходимые средства в полном объеме. На пике объем предоставленной ликвидности достигал 10 триллионов рублей. Возникший в начале марта структурный дефицит ликвидности в размере 7 триллионов рублей сократился к настоящему времени более чем вдвое, — отметила Набиуллина.

В конце февраля, как сообщила глава ЦБ, банки испытали масштабный отток средств в рублях со счетов.

— В последние две недели эти деньги возвращаются на срочные вклады. Повышение ключевой ставки сыграло в этом ключевую роль, — подметила она.

Фото: Анна Сейтумерова

Рост кредитования продолжился, но это, по словам Набиуллиной, связано с использованием ранее одобренных кредитных лимитов. В дальнейшем ЦБ ожидает ослабления кредитной активности.

— Отмечу, что такой рост ставок — временная антикризисная мера. Когда ситуация достаточно стабилизируется — ставки будут снижаться, — заявила Набиуллина.

В ЦБ допустили снижение цен на продукты питания

Говоря об ускорении инфляции в конце февраля — начале марта, Набиуллина заметила, что это связано с ажиотажным спросом на непродовольственные товары.

— Люди активно покупали бытовую технику, автомобили, электронику, мебель, опасаясь, что ассортимент и доступность этих товаров сильно сократятся из-за заведенных санкций, ухода некоторых иностранных компаний с рынка и ослабления рубля. На второй неделе марта потребительский ажиотаж несколько снизился. Еще один сегмент, где наблюдается высокая потребительская активность, — это продукты длительного хранения: крупа, мука, макароны, сахар. Большая часть таких товаров производится в России из отечественного сырья. Запасов этих продуктов достаточно, их производство продолжается. По мере охлаждения ажиотажного спроса их ценовая динамика нормализуется, цены на отдельные товары могут даже снизиться, — заметила Набиуллина.

Фото: Максим Платонов

Дальнейшая динамика по инфляции, по словам главы ЦБ, будет зависеть от скорости адаптации экономики к новым условиям.

— Сегодня практически все компании сталкиваются с перебоями в производственных и логистических цепочках, в расчетах с зарубежными контрагентами. При этом внутренний спрос есть, потребность в товарах сохраняется. В условиях сокращения импорта и закрытия части внешних рынков этот спрос будет перенаправляться на российскую продукцию. В текущей ситуации крайне важно как можно скорее восстановить предложение. Компании уже начали поиск новых возможностей, новых рынков сбыта, новых поставщиков оборудования, технологий, комплектующих для производства. Если раньше выпуск отдельных товаров был нерентабелен внутри страны, то теперь он становится более интересным для бизнеса. Именно так экономика подстраивается к меняющимся условиям. Это неизбежно сопровождается изменением относительных цен в экономике и временным повышением инфляции, — заявила Набиуллина.

Она отметила, что нельзя вводить ручное регулирование цен.



— Их искусственное сдерживание неминуемо приведет к дефициту и снижению качества продукции. Административные меры регулирования цен замедлят скорость адаптации экономики к новым условиям. При этом важно пресекать злоупотребление компаний доминирующим положением на рынке, картельные сговоры. Подстройка относительных цен не может произойти одномоментно. Это означает, что какое-то время инфляция будет оставаться повышенной, но раскручивания инфляционной спирали мы не допустим, — подчеркнула глава регулятора.

Фото: Максим Платонов

Инфляция в этом и следующем годах будет выше прежних оценок, заявила Набиуллина, ВВП тоже снизится:

— Ключевая неопределенность — внешние условия торговли при возросшем санкционном давлении. Введенные ограничения коснулись значительной части экспорта и импорта. Помимо официальных санкций, серьезное влияние на ситуацию могут оказать и решения иностранных компаний приостановить работу на нашем рынке. Сглаживать подстройку экономики будет наличие накопленных компаниями запасов и материалов комплектующих. Сейчас они поддерживают текущую деятельность предприятий. Способность компаний восполнять эти запасы, в том числе замещать выбывший импорт российскими аналогами, будет определять сроки адаптации экономики.

Экономика России входит в фазу масштабной структурной перестройки

Сегодня совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку в 20% годовых. До такого уровня она была повышена 28 февраля. До этого она составляла 9,5%.



— В дальнейшем Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, — сказано в сообщении.

В Банке России заявили, что экономика страны входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции. Отмечается, что инфляция значительно ускорилась. Причиной этого стал всплеск спроса на фоне возросшей неопределенности и рост инфляционных ожиданий, а еще ослабления рубля.