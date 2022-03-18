Япония расширила санкции против РФ — в списке есть Зеленодольский завод им. Горького

Япония вводит дополнительные санкции против 15 человек и девяти организаций из России. В санкционном списке — государственные чиновники и предприятия оборонно-промышленного комплекса, сообщает «РИА Новости».



В санкционном списке оказались: официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заместители министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, Алексей Криворучко, Тимур Иванов, Дмитрий Булгаков, Юрий Садовенко, Николай Панков, Руслан Цаликов, Геннадий Жидко, генеральный директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, начальник Главного разведывательного управления Генштаба России (ГРУ) Игорь Костюков, генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, бывшая жена Игоря Сечина Марина Сечина, член СФ, бизнесмен Сулейман Керимов, депутат Госдумы Андрей Скоч.

В список организаций, в отношении которых введены санкции, вошли: судостроительное предприятие «Зеленодольский завод имени А.М. Горького», «Рособоронэкспорт», «Вертолеты России», «Роснефть Аэро», НПО «Высокоточные комплексы», ПАО «Курганмашзавод», Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, АО НПК «Уралвагонзавод».

Активы этих лиц и организаций в Японии будут заморожены, следует из заявления японского МИД.

11 марта министерство экономики, торговли и промышленности Японии обнародовало перечень продукции, которую будет запрещено экспортировать в Россию из-за ситуации на Украине. В список попали 57 позиций, 31 из которых — товары общего назначения, а еще 26 — технологические элементы, в том числе и программное обеспечение.

До этого МИД Японии объявил о введении санкций против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу. Также под ограничения попали заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, начальник генштаба ВС Валерий Герасимов и др.

Маргарита Головатенко