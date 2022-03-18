Минниханов: «Конечно, мы должны быть с нашей страной, с нашим президентом, в этом сомнений нет»

В Казани состоялось пленарное заседание X Всероссийского схода предпринимателей татарских сел. В нем принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов.



— Нынешнее время — смутное, нелегкое. Конечно, мы должны быть с нашей страной, с нашим президентом, в этом сомнений нет. После встречи с вами все эти трудности словно пропали. Каждый из вас — пример, каждый сам строит свою жизнь. Каждый — пример для страны. Каждое выступление достойно написания отдельной книги. Когда у нас есть такие соотечественники, мы можем не беспокоиться за наш народ, за нашу веру. Я всем вам искренне говорю спасибо, что увиделся с вами. Времени было мало, поэтому выступлений, возможно, было немного. Но те выступления, что были — это пример, какой должна быть семья, как нужно любить свой народ, традиции, религию, каким нужно быть, как воспитывать детей, как вести дела. Вы же не ждете от кого-то помощи, вы сами, давая пример, оказываете помощь, — заявил Минниханов.

Фото: tatarstan.ru

Отдельно он прокомментировал вклад предпринимателей в развитие Татарстана:

— Школы, мечети в наших деревнях, эти здания — это ваш труд, таких предпринимателей, как вы. Конечно, мы в помощь нашему народу, религии делаем программы, помогаем деревням. В других областях наши коллеги на эти вопросы смотрят не так. Вы не ждете от кого-то и на многих местах становитесь опорой для хозяев. Где хозяева это понимают, татары там для руководства — пример, опора. Поэтому каждому из вас спасибо, что мы можем встретиться. Когда вы приезжаете, мы готовимся, вывозим вас в какие-то районы общаться. Записываем то, чем вы занимаетесь. Вот я сидел, себе записывал, на что обратить внимание, что надо сделать. Так что хорошо, что приехали. Берегите себя, мир успокоится, времена непростые, несмотря на это, никаких опасностей нет, есть тепло, еда, работа. Бог нас не оставит. А мы своим трудом, старанием покажем для России пример, как должно быть. Каждому из вас — большое спасибо. Будьте здоровы, — высказался президент Татарстана.

Радиф Кашапов