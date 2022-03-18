В Мариуполе подразделения ДНР при поддержке российских сил сжимают кольцо окружения

Подразделения Донецкой народной республики (ДНР) при поддержке российских Вооруженных сил сжимают кольцо окружения и ведут бои против националистов в центре Мариуполя, сообщили в Минобороны РФ.



За сутки взяты под контроль населенные пункты Золотая Нива, Новодонецкое, Новомайорское и Пречистовка. Продвижение за сутки составило 16 километров.

За ночь авиация и средства обороны ВКС России сбили в воздухе еще шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2». Оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация поразили 81 военный объект Украины. Среди них: четыре установки реактивной системы залпового огня, три командных пункта, восемь складов боеприпасов и 28 мест скопления боевой техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожили 183 беспилотных летательных аппарата, 1 406 танков и других боевых бронированных машин, 138 установок реактивной системы залпового огня, 535 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 197 единиц специальной военной автомобильной техники.

Маргарита Головатенко