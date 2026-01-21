Госдума обсуждает самозапрет на платежи в компьютерных играх

Председатель палаты Вячеслав Володин сообщил о возможности граждан ограничивать расходы в онлайн-играх

В Госдуме обсуждается возможность для граждан вводить самозапрет на платежи в компьютерных играх. Об этом заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин, пишет ТАСС.

По словам спикера, инициатива направлена на повышение защиты граждан от нежелательных расходов в онлайн-играх и может стать частью законодательных изменений. Конкретные сроки рассмотрения и формат самозапрета пока не уточняются.

Ранее «Реальное время» писало, что президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на участие в азартных играх.

Ариана Ранцева