Китайские компании приходят в Россию на замену западным

Китайские компании расширяют производство в Татарстане и с Татарстаном

Россию из-за санкций покинуло несколько сотен западных компаний. На смену им придут китайские корпорации, которые массово с начала марта начали объявлять о заходе на российский рынок или о расширении уже существующего производства. Список приводит китаевед Николай Вавилов.

Так, китайская компания Weichai Power в рамках совместного предприятия с челнинским КАМАЗом увеличила план выпуска продукции на 2022 год, пишут «Вести КАМАЗа». Их СП располагается на территории Тутаевского моторного завода в Ярославской области и занимается изготовлением двигателей рабочим объемом от 17 литров.

Haier, которая тоже имеет отношение к Татарстану — у компании завод в Набережных Челнах, планирует удвоить производство стиральных машин до 400 тысяч экземпляров. Начиная с августа для повышения производительности планируется запустить вторую смену — предполагается, после этого производственная мощность возрастет до 3,2 тысячи стиральных машин в день, рассказал директор по производству завода стиральных машин Владимир Романенко. Сейчас на заводе работает более 250 сотрудников, на вторую смену хотят набрать еще 100 человек.

Фото: Сергей Афанасьев

Из новых — вакцина на основе клетки яичника китайского хомячка и производство электромобилей

Есть и новые игроки. Например, китайская компания Jiangsu Recbio Technology с одобрения Минздрава России проведет клиническое исследование вакцины для профилактики COVID-19. Вакцина является рекомбинантной, при ее производстве используются так называемые клетки Chinese hamster ovary — клетки яичника китайского хомячка.

В Россию заходит и китайский производитель металлургической продукции Xibao Group — он построит в ОЭЗ «Липецк» завод за 3,7 миллиарда рублей, который запустят уже в следующем году. Благодаря этому появится порядка 250 рабочих мест. Предприятие будет производить огнеупорную продукцию, которая востребована и в Азии, и в Европе, и в Штатах.

В той же Липецкой области осядет автоконцерн Sokon, он запустит производство электромобилей. О том, какие электромобили Sokon/Jinkang будут продаваться в России, данных нет — например, это могут быть кроссоверы Seres SF-3 и SF-5.

Фото: commons.wikimedia.org

Что касается сельхозтехники, то сразу два производителя — Lovol и Zoomlion — готовы поставлять машины в Россию. Правда, об открытии собственного производства пока речи не идет.

Еще в Россию придет китайский строительный гигант CCCC Dredging Group, сообщает газета Минтранса РФ «Транспорт России». Буквально несколько дней назад состоялась рабочая встреча представителей Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт» и китайской компании, в ходе которой рассматривались вопросы ее участия в производстве ремонтных дноуглубительных работ в акватории Волго-Каспийского морского судоходного канала в 2022—2024 годах.

Китай продолжит регулярное экономическое сотрудничество с Россией

14 марта руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США предупредили Китай о последствиях поддержки России. В частности, речь идет об изменении отношений КНР с другими странами по всему миру. В ответ на это член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи сообщил, что любые попытки оказания давления на Китай и вмешательства во внутренние дела государства потерпят крах.



А вчера официальный представитель Министерства коммерции Китая Гао Фэн заявил, что страна продолжит регулярное экономическое сотрудничество с Россией, несмотря на ситуацию вокруг Украины, — оно будет проходить на принципах взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды.

Вавилов уже говорил, что общая позиция Китая — абсолютно пророссийская. «Реальное время» приводит расшифровку выступления писателя.

О начале специальной военной операции президент России сообщил 24 февраля. «Реальное время» следит за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.