Бесплатные парковки и электробусы: как Татарстан намерен стимулировать спрос на электрический транспорт

Фото: Ринат Назметдинов

На дороги — отечественный общественный электротранспорт, владельцам электрокаров — льготная ставка на налог

Кабмин Татарстана утвердил план мероприятий по стимулированию в республике спроса на электротранспорт и поддержке развития зарядной инфраструктуры для него. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В плане всего шесть мероприятий. Реализация половины из них намечена на третий квартал этого года. Некоторые мероприятия носят долгосрочный характер — их будут проводить в 2022—2024 годах.

На третий квартал 2022 года с целью увеличения количества электромобилей, используемых и зарегистрированных в республике, власти Татарстана запланировали формирование предложений по установлению льготной ставки на транспортный налог для владельцев электротранспорта. Их республиканские Минпромторг, Миндортранс, Минфин и УГИБДД МВД по РТ (по согласованию) докладом должны предоставить в Кабмин РТ.

Фото: Ринат Назметдинов

Также в июле—сентябре 2022 года планируется формирование предложений по созданию экологически чистых зон, запрещающих въезд автомобилей низкого экологического класса в крупные города Татарстана. Ответственными за это кабмин назначил Минэкологии РТ, Минпромторг РТ, Миндортранс РТ, также УГИБДД МВД по РТ и органы местного самоуправления по согласованию.

Еще одно мероприятие, намеченное на третий квартал этого года, — внедрение бесплатной парковки для электротранспорта на муниципальных автостоянках Татарстана. Для этого должны быть приняты нормативно-правовые акты органов МСУ.

В четвертом квартале 2022 года, в октябре—декабре, планируется сформировать перечень кооперационных цепочек предприятий-производителей колесного транспорта с электрическими двигателями и их комплектующими, действующих и планирующих локализовать производства в Татарстане. Ответственными исполнителями правительство назначило Минпромторг РТ и ПАО «КАМАЗ» по согласованию. От них ждут доклад.

Фото: Ринат Назметдинов

Оставшиеся два мероприятия планируется реализовать в течение 2022—2024 годов:

формирование предложений по оснащению парка общественного транспорта и коммунальной техники муниципальных образований РТ отечественным электротранспортом ;

; формирование предложений по предоставлению преференций для такси и каршеринга, имеющих в составе автопарка электротранспорт .

Электробусы для Казани и 262 миллиона Татарстану на создание зарядной инфраструктуры

Электротранспорт и зарядную инфраструктуру для него намерены развивать в России в целом. В 2021 году правительство РФ утвердило перечень пилотных территорий и дорог, где появятся первые зарядные станции для электромобилей и электробусов. В список попал и Татарстан.

Концепция по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в России предусматривает, что к 2030 году в стране необходимо создать сеть из 29 тысяч быстрых электрозарядных станций. Заряжать аккумулятор до 80% они должны не более чем за 20—30 минут.

Фото: Ринат Назметдинов

На создание зарядной инфраструктуры для электротранспорта Татарстану выделили 262,2 миллиона рублей из федерального бюджета. Средства на эти цели получат также Крым, Сахалин, Ленинградская и Нижегородская области и регионы, через которые проходит одна из наиболее загруженных трасс М-4 «Дон». Всего в 2022 году на закупку и установку быстрых зарядных станций для электротранспорта на федеральных трассах направят 1,37 миллиарда рублей.



Отметим, что в Татарстане уже есть зарядные станции для электромобилей и электробусов. Одна из них открылась в Казани в сентябре на муниципальной парковке по улице Мулланура Вахитова.

В столице Татарстана есть опыт использования общественного электротранспорта российского производства, который власти республики намерены внедрять. Летом и осенью 2021 года казанцы могли испытать электробус на троллейбусном маршруте №3 «Академика Глушко — Речной порт». За время тестовой эксплуатации он перевез более 38,5 тысячи жителей и гостей города.



Фото: Ринат Назметдинов

В декабре 2021-го стало известно, что власти Казани намерены приобрести 50 электробусов у КАМАЗа для работы на городских маршрутах. Покупка может состояться в обозримом будущем, а часть затрат компенсируют из федерального бюджета. Детали финансирования пока неизвестны, так как количество электробусов, которое сможет позволить себе Казань, зависит от программы, принятой Минтрансом РФ. Подобный транспорт сейчас закупает только Москва.



Электробусы Казань еще не закупила, но, по словам гендиректора МУП «Метроэлектротранс» Айдара Абдулхакова, программа для переобучения водителей в рамках подготовки к эксплуатации уже утверждена. Ожидается, что 100 водителей пройдут программу переобучения для управления электробусами.



Согласно дорожной карте, в России к 2030 году доля электромобилей в общем объеме производства транспорта достигнет 10%. Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказывал, что первый серийный электромобиль в России может появиться в ближайший год или два. По его прогнозу, до 2030 года в России планируют произвести 730 тысяч электромобилей. 10% от общего годового выпуска, то есть 217 тысяч авто, будут на электробатарее.



Татьяна Демина