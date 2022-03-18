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Путин: каждое слово Конституции России имеет огромное значение

16:58, 18.03.2022
Путин: каждое слово Конституции России имеет огромное значение
Фото: kremlin.ru

Выступая на праздничном концерте в Москве в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией, президент России Владимир Путин заявил, что каждое слово, прописанное в Конституции РФ, имеет огромное значение. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы — многонациональный народ Российской Федерации, объединенный общей судьбой на своей земле» — это первые строчки Основного закона России, Конституции, и каждое слово наполнено глубоким смыслом и имеет огромное значение», — сказал президент.

На концерте Путин выступил на центральной сцене. Трансляция велась по федеральным телеканалам. Внезапно она прервалась. Как позже пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, причиной этого оказался технический сбой на сервере.

Ранее, на этом же концерте, Путин заявил, что против Донбасса совершался геноцид. И цель спецоперации Вооруженных сил РФ — избавить от этого.

Дарья Акимова
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