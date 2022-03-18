Путин: каждое слово Конституции России имеет огромное значение

Выступая на праздничном концерте в Москве в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией, президент России Владимир Путин заявил, что каждое слово, прописанное в Конституции РФ, имеет огромное значение. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы — многонациональный народ Российской Федерации, объединенный общей судьбой на своей земле» — это первые строчки Основного закона России, Конституции, и каждое слово наполнено глубоким смыслом и имеет огромное значение», — сказал президент.

На концерте Путин выступил на центральной сцене. Трансляция велась по федеральным телеканалам. Внезапно она прервалась. Как позже пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, причиной этого оказался технический сбой на сервере.

Ранее, на этом же концерте, Путин заявил, что против Донбасса совершался геноцид. И цель спецоперации Вооруженных сил РФ — избавить от этого.



Дарья Акимова