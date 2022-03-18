Центробанк: «Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки»

Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки. Такое заявление сделал сегодня Центральный банк России.

Как заявили в регуляторе, эта перестройка будет сопровождаться «временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг».

Определяющим фактором, который будет влиять на динамику относительных цен «на горизонте ближайших кварталов», Банк России назвал адаптацию бизнеса к изменившимся внешним условиям. В частности, речь идет об изменении ими производственных и логистических цепочек.

Фото: duma.gov.ru

При этом в Центробанке заверили, что проводимая им денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям. По прогнозу регулятора, годовая инфляция в России вернется к 4% в 2024 году.

Сегодня совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку в 20% годовых. До такого уровня она была повышена 28 февраля. До этого она составляла 9,5%.



Татьяна Демина