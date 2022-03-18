Решетников: члены ЕАЭС договорились о поэтапном переходе к расчетам в национальных валютах

Фото: Анна Сейтумерова

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников рассказал, что страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились о поэтапном переходе к расчетам в национальных валютах. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, это было очень важным вопросом для обсуждения на заседании совета ЕАЭС. Связано это с тем, что пошлины, получаемые каждой страной-участницей, расщепляются в определенных пропорциях, закрепленных договором союза, и, соответственно, попадают в бюджеты соответствующих стран. Все это раньше проходило с использованием иностранной валюты.

Решетников отметил, что Россия получает основной расчет пошлины в рублях, что представляет для нее отдельную важность. С договором о переходе началось формирование единого рублевого пространства.

Государствами-участниками ЕАЭС в настоящее время являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Фото: economy.gov.ru

В конце февраля главы правительств ЕАЭС решили выработать совместные меры для преодоления санкций. Они объявили о создании совместной рабочей группы. В ее состав вошли главы экономических ведомств, главы финансовых регуляторов стран-участниц.



Дарья Акимова